"Слуга" Герман "забыл" задекларировать британскую фирму на миллионы фунтов – СМИ

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Денис Герман не указал в своей декларации данные о том, что он являлся бенефициарным владельцем британской компании.

Речь идет о декларации за 2018 год, которую политик подал, будучи кандидатом по округу №35 (Днепропетровская область) в Верховную Раду. Об этом сообщил "Центр противодействия коррупции".

Журналисты, ссылаясь на Государственный реестр юридических лиц, заявили, что Герман был бенефициарным владельцем ООО "Альфа Косметикс" с 2017 года (находится в городе Харьков).

Будучи еще кандидатом в депутаты, "слуга" задекларировал корпоративные права своей жены Оксаны Герман (9% фирмы). 91% принадлежал британской компании Chaser Commerce LLP.

В июне 2019-го деятельность последней была приостановлена, а право собственности украинской "Альфа Косметикс", которая уже имела другое название, перешло к жене Германа. Новое название фирмы – "Герман Консалтинг".

"Британская компания имела значительные обороты, а перед ликвидацией расходы завысили таким образом, чтобы оставить минимальную нераспределенную прибыль... В это же время украинское дочернее предприятие не было таким успешным, указывая от 10 до 70 тыс. грн дохода в год", – сказано в расследовании.

Chaser Commerce LLP к 31 января 2019 года указала доходы в 1,4 миллионов фунтов стерлингов (52,47 млн гривен), в январе 2018-го – 1,6 миллиона (59,96 млн гривен), а к 31 января 2017 года – 2,4 миллиона (89,95 млн гривен).

Компаниями-учредителями Chaser Commerce с момента создания в 2014 году и до закрытия были фирмы, зарегистрированные в оффшорной зоне Krontex Services Ltd и Nostrex Services Ltd.

Напомним:

Денис Герман был в списке народных депутатов Украины, которым выплачивали компенсацию за аренду жилья. За июль-2020 "слуга" получил 59 150 гривен.

Герман также декларировал, что за прохождение краткого курса "Слуги народа" в элитном отеле Трускавца "Rixos" летом-2019 получил чуть более 17 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине вернули наказание за ложь в декларациях, которое Конституционный суд признал неконституционным 27 октября.

Верховная Рада 4 декабря приняла "компромиссный" законопроект об ответственности за недостоверное декларирование или отказ представлять декларацию. Закон предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.