Народную депутатку "Слуги народа" Ирину Аллахвердиеву заметили в Верховной Раде с сумочкой от известного бренда Dolce&Gabbana стоимостью 1471 евро (примерно 39 тыс. гривен).
И это при том, что средняя зарплата украинских нардепов составляет около 40 тыс. гривен в месяц. Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко. Она напомнила, что на тренинге в Трускавце (курс молодого депутата для "слуг" в начале августа 2019 года) Аллахвердиеву замечели в сарафане Versace.
"Кстати, Аллахвердиева не первая, кто из "Слуги" носит именно эту узнаваемую модель сумочки. Такая же в красном цвете есть у депутата и в прошлом стоматолога Оксаны Дмитриевой и ее коллеги по фракции Роксоланы Пидласы", – отметила Стешенко.
Журналистка напомнила, что Кабмин в 2020 году заложил прожиточный минимум на 1 человека в месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн. А минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн.
"Слугу" заметили с дорогой сумочкой
"Слугу" заметили с дорогой сумочкой
Сумочка стоит более 1400 евро
Другие "слуги народа" тоже любят дорогие вещи
Аллахвердиеву уже замечали в сарафане Versace
Как сообщал OBOZREVATEL:
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева появилась на заседании в соблазнительном наряде.
Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Ирина Аллахвердиева пришла на заседание Верховной Рады с сумочкой от итальянского дома моды Gucci.
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