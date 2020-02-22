Народную депутатку "Слуги народа" Ирину Аллахвердиеву заметили в Верховной Раде с сумочкой от известного бренда Dolce&Gabbana стоимостью 1471 евро (примерно 39 тыс. гривен).

И это при том, что средняя зарплата украинских нардепов составляет около 40 тыс. гривен в месяц. Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко. Она напомнила, что на тренинге в Трускавце (курс молодого депутата для "слуг" в начале августа 2019 года) Аллахвердиеву замечели в сарафане Versace.

"Кстати, Аллахвердиева не первая, кто из "Слуги" носит именно эту узнаваемую модель сумочки. Такая же в красном цвете есть у депутата и в прошлом стоматолога Оксаны Дмитриевой и ее коллеги по фракции Роксоланы Пидласы", – отметила Стешенко.

Журналистка напомнила, что Кабмин в 2020 году заложил прожиточный минимум на 1 человека в месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн. А минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн.

"Слугу" заметили с дорогой сумочкой

"Слугу" заметили с дорогой сумочкой

Сумочка стоит более 1400 евро

Другие "слуги народа" тоже любят дорогие вещи

Аллахвердиеву уже замечали в сарафане Versace

Как сообщал OBOZREVATEL:

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