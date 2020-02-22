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22 февраля • обновлено в 10:42
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"Слуга народа" Аллахвердиева засветилась в Раде с сумочкой за 39 тыс. гривен

1.8т
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Народную депутатку "Слуги народа" Ирину Аллахвердиеву заметили в Верховной Раде с сумочкой от известного бренда Dolce&Gabbana стоимостью 1471 евро (примерно 39 тыс. гривен).

И это при том, что средняя зарплата украинских нардепов составляет около 40 тыс. гривен в месяц. Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко. Она напомнила, что на тренинге в Трускавце (курс молодого депутата для "слуг" в начале августа 2019 года) Аллахвердиеву замечели в сарафане Versace.

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"Кстати, Аллахвердиева не первая, кто из "Слуги" носит именно эту узнаваемую модель сумочки. Такая же в красном цвете есть у депутата и в прошлом стоматолога Оксаны Дмитриевой и ее коллеги по фракции Роксоланы Пидласы", – отметила Стешенко.

Журналистка напомнила, что Кабмин в 2020 году заложил прожиточный минимум на 1 человека в месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн. А минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн.

"Слугу" заметили с дорогой сумочкой

"Слугу" заметили с дорогой сумочкой

"Слугу" заметили с дорогой сумочкой

"Слугу" заметили с дорогой сумочкой

Сумочка стоит более 1400 евро

Сумочка стоит более 1400 евро

Другие "слуги народа" тоже любят дорогие вещи

Другие "слуги народа" тоже любят дорогие вещи

Аллахвердиеву уже замечали в сарафане Versace

Аллахвердиеву уже замечали в сарафане Versace

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Зарплаты в Украине Зарплаты чиновников
Персона
Ирина Аллахвердиева
Место
Украина
Теги
зарплата Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Звон Владимир
Звон Владимир
Это у них такая спецатрибутика типа "а мы вот такие....депутаты, без комплексов.
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Юг Руси
Юг Руси
ДолбоОбос, на вашей мойве, да - депутатКА! А в русском языке, такого слова нет! Вы там определитесь, на мойве вы пишете или на русском!
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Можно подумать, слуги Порошенко по Раде в рванье ходили. Пусть эти не пapятся, а по примеру Ириши Геращенко, внaглyю заявляют, что это китайская подделка за три копейки. И будет всем счастье.
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