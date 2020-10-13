"Слуга" Гетманцев "зажал" минималку для украинцев и предложил перенести ее повышение

Глава парламентского комитета налоговой, таможенной и финансовой политики от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что минимальная зарплата в 2021 году должна быть меньше, чем заложили в бюджет, а само повышение нужно отложить на конец следующего года.

Об этом политик рассказал в интервью ТСН. Так, по словам нардепа, повышать минималку нужно не до 6,5 тыс. грн, а всего до 6 тыс. Мол, иначе будет давление на бизнес, которому придется больше тратить на зарплаты. А это в свою очередь приведет к тенизации (зарплаты будут платить в конвертах).

"Я бы отложил это повышение до 1 декабря 2021 года. Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это меньше будет влиять и на инфляцию, и налогово давить на бизнес", – сказал нардеп.

Стоит отметить, что именно Гетманцев является одним из авторов решения снизить наказание за тенизацию зарплат. Если еще недавно бизнесу грозили огромные штрафы за "конверты", то сейчас санкцию фактически нивелировали.

"Нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес, на фонд оплаты труда. Действительно, повышая заработные платы, мы можем получить тенизацию зарплат, когда людей будут переводить на полставки и тому подобное. Да, в этом есть проблема. Поэтому, мне кажется, что оптимальной суммой для повышения зарплаты будет 6 тыс. грн, а не 6,5", – пояснил "Слуга народа".

Отметим, традиционно против повышения минималки выступает Минфин. При этом положительный эффект от такого шага уже доказан. После повышения минимальной зарплаты с 1600 до 3200 грн в 2017-м доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну – на 23%. Кроме того, это стимулировало рост экономики дополнительно на 0,5% ВВП и позволило увеличить бюджет Пенсионного фонда на 51 млрд грн.

Для примера, в Женеве минимальная зарплата составляет около 4 тысяч евро, что равняется 72,8% от средней. Если бы такую пропорцию использовали и в Украине, то в Киеве (учитывая среднюю зарплату в столице) минималка должна была составить 11,2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка выросла с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.