Сколько зарабатывают и как живут белорусы и украинцы: аналитик развенчал миф

Благосостояние украинцев с учетом теневых доходов и искаженной статистики не хуже, чем у белорусов. При этом по уровню минимальной заработной платы Украина значительно опережает соседнее государство.

Миф о том, что белорусы из-за акций протестов могут повторить "украинский сценарий" и оказаться в ситуации экономического коллапса, не соответствует действительности. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил аналитик Егор Комов. По его словам, сейчас экономика Украины ничем не уступает соседнему государству.

"Если брать уровень ВВП на душу населения, то из-за высокой уровень тенизации экономика Украина значительно уступает. При этом если брать бизнес-климат, финансовая стабильность, отлаженное взаимодействие с мировыми финансовыми рынками, то мы уже сделали шаг вперед. Беларусь же зависит от отношений с Россией, которая снабжала ее долгие годы дешевой нефтью и дотировала экономику", – рассказывает Комов.

В переводе на украинскую валюту, минимальная зарплата в Беларусе составляет 4156 грн (375 белорусских рублей), а средний доход составляет 13,8 тыс. грн (или 1248 рублей). Минимальная зарплата в Украине с 1 сентября составит уже 5 тыс. грн, при этом средняя зарплата незначительно ниже – 11,5 тыс. грн.

Аналитик Игорь Тышкевич, сравнивая экономическую ситуацию в Беларуси и Украине, отметил: простые граждане в обеих странах живут примерно одинаково. С одной стороны у Беларуси несколько выше макроэкономические показатели (такие как ВВП на душу населения), но с другой стороны в Украине до сих пор огромный уровень теневой экономики, который в том числе является источником доходов украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 августа протесты в Беларуси против Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд, немного утихли.

Активисты взяли передышку после того, как десять дней круглосуточно выходили на улицы.

Несмотря на относительное затишье, в военном госпитале Минска 19 августа умер 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов. Мужчина был ранен во время мирных протестов.

А в Следственном комитете Беларуси заявили, что один из протестующих был убит силовиками в Бресте 11 августа.

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