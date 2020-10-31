Сколько зарабатывают члены Конституционного суда Украины: названы цифры
В Украине средняя зарплата главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого в 2019-м составила 371 тыс. грн. При этом члены КСУ в среднем зарабатывали около 335 тыс. грн в месяц.
Об этом говорится в данных из реестра декларация НАПК, который своим решением Конституционный суд признал незаконным. Учитывая, что средняя зарплата по стране в прошлом году составляла около 10,5 тыс. грн, глава КСУ зарабатывает в 35 раз больше, чем в среднем украинец.
Ранее решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому отменяется уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации.
После официального обнародования решения КСУ в Национальном агентстве по предотвращению коррупции объявили о закрытии с 28 октября реестра электронных деклараций.
Со своей стороны, в НАБУ назвали решение суда "политическим". В ведомстве убеждены, что таким способом пытаются защитить отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных процессах.
Кроме того, решением Конституционного Суда НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.
Без этой проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
30 октября под КСУ прошли массовые протесты.