Сколько зарабатывают члены Конституционного суда Украины: названы цифры

В Украине средняя зарплата главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого в 2019-м составила 371 тыс. грн. При этом члены КСУ в среднем зарабатывали около 335 тыс. грн в месяц.

Об этом говорится в данных из реестра декларация НАПК, который своим решением Конституционный суд признал незаконным. Учитывая, что средняя зарплата по стране в прошлом году составляла около 10,5 тыс. грн, глава КСУ зарабатывает в 35 раз больше, чем в среднем украинец.

Ранее решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, необходимый для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.

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