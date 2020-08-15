Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году в Украине и как на этом сэкономить

Собрать ребенка в школу в Украине в этом году будет стоить не намного дороже, чем в прошлом – в среднем от 4 000 гривен. Несмотря на то, что цены не стояли на месте, из-за карантинного затишья магазины делают скидки. Также можно сэкономить, если покупать товары на ярмарках.

OBOZREVATEL выяснил, во сколько обойдутся сборы. Мы составили примерный список того, что точно понадобится вашему ребенку в школе. Ориентировались на цены для учеников 7-8 классов. Следовательно, для детей младшего возраста они будут примерно на 10-20% ниже.

Для мальчика:

пиджак – 450-750 грн;

брюки – 300-400 грн;

рубашка – 190-300 грн;

туфли – от 800 грн;

спортивная форма (штаны/шорты, футболка, кеды) – от 1200 грн;

рюкзак – от 400 грн.

Для девочки:

платье – от 450 грн;

юбка – от 300 грн;

жакет – от 400 грн;

блуза – от 300 грн

туфли – от 800 грн;

спортивная форма – от 1100 грн;

рюкзак – от 400 грн.

Сколько стоят школьные рюкзаки prom.ua

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Канцелярские принадлежности

Набор, который нужен школьникам для учебы, из года в год неизменный – ручки, карандаши, ластик, линейка, пенал, материалы для творчества (пластилин, краски, цветная бумага, альбом для рисования, клей и т.д.). В средней и старшей школе понадобятся транспортиры и циркули, а также калькуляторы (если класс по математическим уклоном – то специализированные инженерные).

Ориентировочно на это придется потратить от 500 грн.

Отдельная статья расходов – тетради. Чем лучше у них бумага и обложка, тем они дороже, однако, по большому счету, качество у всех примерно одинаково. Цены начинаются от 2,50 грн за штуку. Впрочем, на этом можно сэкономить, если покупать тетради по несколько десятков во время распродаж в супермаркетах или на ярмарках.

Стоимость тетрадей prom.ua

Сколько стоят краски epicentrk.ua

Специализированные рабочие тетради для отдельных предметов (например, истории или географии), а также атласы лучше покупать на весь класс – тогда продавец может предложить оптовые цены.

Итоговая сумма составляет от 3 800 грн для мальчиков и от 4 250 грн для девочек. Примерно столько же стоило собрать ребенка в школу в 2019 году, несмотря на то, что цены не стояли на месте. Объясняется это тем, что после карантина и простоя магазины готовы давать хорошие скидки (к примеру, мы нашли акцию от продавца обуви, который продает туфли за 799 грн вместо старой цены 1 250 грн).

Где ярмарки будут в Киеве

Школьная ярмарка от КГГА состоится 15 и 16 октября на Крещатике с 09:00 до 20:00. Проект является социальным, а это значит, что там не будет заоблачных цен (организаторы обещают продавать на 15-20% дешевле, чем в розницу).

Также о продаже школьных товаров объявила сеть "Эпицентр". А на "Дарынке" ярмарка началась 13 августа и продлится аж до 13 сентября.

Как сэкономить

Опытные родители советуют не гнаться за самой дорогой одеждой, которая пригодится лишь в теплое время года или на протяжении одного сезона (помним, что дети быстро растут). Большую часть учебного года школьники будут носить обычную трикотажную одежду. Исключением могут стать лишь школы, где изначально прописан определенный "дресс-код".

К слову, если нужно сэкономить, ту же форму, рубашки, спортивные костюмы стоит искать не только в интернете или на ярмарках, но и в магазинах сетевых брендов. В них перед 1 сентября часто устраивают привлекательные распродажи.

Еще один вариант найти товары дешевле – большие рынки (для жителей Одессы, Харькова, Хмельницкого). Покупать на них не так удобно, как в магазинах, и чтобы найти низкие цены, придется походить. В то же время там есть отдельные "оптовые" секции, скупившись в которых в итоге можно сэкономить приличную сумму.