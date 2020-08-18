Сколько стоит собрать ребенка в школу в Украине: названа минимальная сумма
В Украине собрать в школу мальчика можно в среднем за 2305 грн, а девочку – за 2345 грн. Однако, купив подержанные товары, получится сэкономить треть суммы.
Самым дорогим в "школьном" списке оказался рюкзак – он стоит в среднем 400 грн, при этом тетради на 24 листе можно купить оптом по 3 грн/штука. Об этом OBOZREVATEL рассказали аналитики OLX.
Бюджет для мальчика
По подсчетам, одеть мальчика будет стоить примерно 1 360 грн. В такой комплект войдут:
штаны – 200 грн;
2 рубашки по 150 грн;
туфли – 300 грн;
спортивный костюм – 290 грн;
кроссовки – 270 грн.
"Однако можно сэкономить 40% суммы и приобрести те же вещи в подержанном состоянии – в таком случае на гардероб мальчика надо отложить в среднем 815 грн", – отметили аналитики портала.
Бюджет для девочки
Одеть в школу девочку будет стоить около 1400 грн. В эту сумму войдут:
2 блузки по 165 грн;
юбка – 170 грн;
туфли – 300 грн;
спортивный костюм – 300 грн;
кроссовки – 300 грн;
сарафан – 160 грн.
"Если есть желание, получится сэкономить почти половину суммы, купив те же товары в подержанном состоянии, – тогда набор обойдется в 775 грн", – говорится в сообщении.
Сколько заплатим за канцтовары
В этом году набор из необходимых принадлежностей стоить е в среднем 335 грн. Сюда войдут:
10 тетрадей на 24 листе по оптовой цене в 3 грн;
5 шариковых ручек и 5 простых карандашей по 5 грн каждые;
линейка – 20 грн;
цветные карандаши – 50 грн;
фломастеры – 80 грн;
пенал – 70 грн;
дневник – 35 грн.
Новый портфель, по данным сайта, можно приобрести в среднем за 400 грн, подержанный стоит дешевле – примерно 250 грн. Сумка для обуви стоит 110 грн, а подержанная – 85 грн. Ланч-бокс для школьника можно приобрести за 100 грн.
По подсчетам OBOZREVATEL, собрать ребенка в школу в Украине в этом году будет стоить не намного дороже, чем в прошлом году – в среднем от 4000 гривен. Несмотря на то, что цены не стояли на месте, через карантинное затишье магазины делают скидки. Также можно сэкономить, если покупать товары на ярмарках.