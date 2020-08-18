Сколько стоит собрать ребенка в школу в Украине: названа минимальная сумма

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 году в Украине.

В Украине собрать в школу мальчика можно в среднем за 2305 грн, а девочку – за 2345 грн. Однако, купив подержанные товары, получится сэкономить треть суммы.

Самым дорогим в "школьном" списке оказался рюкзак – он стоит в среднем 400 грн, при этом тетради на 24 листе можно купить оптом по 3 грн/штука. Об этом OBOZREVATEL рассказали аналитики OLX.

Бюджет для мальчика

По подсчетам, одеть мальчика будет стоить примерно 1 360 грн. В такой комплект войдут:

штаны – 200 грн;

2 рубашки по 150 грн;

туфли – 300 грн;

спортивный костюм – 290 грн;

кроссовки – 270 грн.

"Однако можно сэкономить 40% суммы и приобрести те же вещи в подержанном состоянии – в таком случае на гардероб мальчика надо отложить в среднем 815 грн", – отметили аналитики портала.

Бюджет для девочки

Одеть в школу девочку будет стоить около 1400 грн. В эту сумму войдут:

2 блузки по 165 грн;

юбка – 170 грн;

туфли – 300 грн;

спортивный костюм – 300 грн;

кроссовки – 300 грн;

сарафан – 160 грн.

"Если есть желание, получится сэкономить почти половину суммы, купив те же товары в подержанном состоянии, – тогда набор обойдется в 775 грн", – говорится в сообщении.

Сколько стоит собрать ребенка в школу OLX

Сколько заплатим за канцтовары

В этом году набор из необходимых принадлежностей стоить е в среднем 335 грн. Сюда войдут:

10 тетрадей на 24 листе по оптовой цене в 3 грн;

5 шариковых ручек и 5 простых карандашей по 5 грн каждые;

линейка – 20 грн;

цветные карандаши – 50 грн;

фломастеры – 80 грн;

пенал – 70 грн;

дневник – 35 грн.

Новый портфель, по данным сайта, можно приобрести в среднем за 400 грн, подержанный стоит дешевле – примерно 250 грн. Сумка для обуви стоит 110 грн, а подержанная – 85 грн. Ланч-бокс для школьника можно приобрести за 100 грн.

Сколько стоит набор канцтоваров OLX

По подсчетам OBOZREVATEL, собрать ребенка в школу в Украине в этом году будет стоить не намного дороже, чем в прошлом году – в среднем от 4000 гривен. Несмотря на то, что цены не стояли на месте, через карантинное затишье магазины делают скидки. Также можно сэкономить, если покупать товары на ярмарках.

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