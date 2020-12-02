Сколько стоит лечение от коронавируса в "Феофании": обнародованы цены

Лечение пациента с COVID-19 в клинической больнице "Феофания", которая входит в сферу управления Государственного управления делами, стоит 7,8 тыс. грн в день. Однако клиника может принимать "ковидных" больных и бесплатной основе.

Об этом сообщили в медучреждении в ответ на официальный запрос "Громадського". Как отмечается, бесплатно в "Феофании" может лечиться каждый украинец при наличии показаний к госпитализации. Перед этим их изучают специалисты медучреждения.

В то же время в "Феофании" уточнили, что бесплатное лечение возможно только в случае наличия бюджетных назначений. Если же лечиться там на деньги (в случае показаний к госпитализации, - ред.), то стоимость одного койко-дня для пациента с COVID-19 обойдется в 7,8 тыс. грн.

В больнице добавили, что для оказания стационарной помощи больным коронавирусом перепрофилировали корпус №3, где развернули 42 кровати. Есть также возможность увеличить количество до 92-95, но для этого нужно решить проблему с поставкой кислорода и привлечь дополнительный персонал.

В "Феофании" проинформировали, что по состоянию на 1 декабря пролечили 162 пациентов, больных коронавирусом с тяжелым и крайне тяжелым течением болезни.

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