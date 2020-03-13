Сколько стоит "быстрый" кредит в Украине: считаем на примере

Первое, что стоит запомнить: любой кредит – это чужие деньги, которые вы берете на время с обязательством вернуть. И тот, кто дал вам средства – оказал услугу, которая также стоит денег. Разберемся с этим подробнее.

Стоимость кредита в банке может быть меньше. Но при этом менеджер банка должен убедиться, что вы сможете платить. А это справка об официальном доходе, информация об имущественном положении. МФО ( микрофинансовые организации) всю эту информацию не потребуют, но в результате придется платить больше.

МФО выдают кредит на короткие сроки. Например, в ШвидкоГроші кредит стоит всего 2% в день. При кредите в 2 тысячи гривен это всего 20 грн в день. Главное – убедиться, что ставка фиксированная. И тут самое интересное.

Например, при ставке в 2% и кредите в 2 тысячи гривен за месяц вы должны вернуть 3,2 тыс. грн. Это при условии, что нет платежей за обслуживание, штрафных санкций (например, за преждевременную выплату) и т.п.

Итак, оформляя долг, вы должны:

Внимательно прочитать условия, договор и выяснить окончательную ставку;

Убедиться, что нет дополнительных платежей за погашение долга раньше срока;

Узнать, какие штрафные санкции предусмотрены и когда их придется выплачивать.

"Когда нужен быстрый кредит, то важным моментом является правильный выбор компании – где наиболее лояльные условия возврата и меньше угроза стать объектом преследования коллекторов. Условия в компаниях такого рода более-менее одинаковые. Да, существуют разные акции на первый кредит или на последующие, но в итоге клиент все равно платит похожие деньги за услугу, – рассказывает директор ШвидкоГроші Александр Холод. – Опасно выбирать компанию по очень яркой и агрессивной рекламе – можно получить сыр в мышеловке. Важно доверять тем игрокам, которые давно на рынке".

Эксперт рекомендует обращать внимание на компании, которые:

дорожат своей репутацией;

имеют канал обратной связи;

слышат клиентов;

готовы идти на переговоры и даже реструктуризацию.

Почему кредит в МФО стоит дороже?

Банк при расчете кредитной ставки должен учесть стоимость депозитов, расходы на обслуживание отделений, прибыль и расходы на тех, кто не вернет долг. Но учитывая, что МФО предъявляет меньше критериев к своим клиентам, они берут на себя большие риски и должны отображать их в кредитных ставках.

Стоит учитывать, что клиент, который приходит повторно и уже доказал, что может исправно платить, вызывает меньше подозрений, значит, может претендовать на более выгодные условия.

"Для наших постоянных клиентов, которые исправно возвращают кредиты, ШвидкоГроші предлагает новые возможности – кредит в два раза больше в пользование до 70 дней! – рассказывает Александр Холод, директор ШвидкоГроші. – Такой кредит экономит ваши средства, поскольку стоит всего 1% за день, и дает больше возможностей одновременно".

Почему в МФО ставки выше по всему миру?

Микрофинансовое кредитование – деньги до зарплаты. Это та суммы, которая должна временно поддержать платежеспособность, но при этом вернуть деньги нужно в сжатые сроки. Поэтому если вы берете кредит на месяц, стоит учитывать, что это "запасной вариант", который придется погасить в сжатые сроки.

И если банк может выдавать "длинные займы", то МФО работает с "быстрыми" кредитами. Стоимость рассчитана из учета того, что деньги вернут в указанный срок. То есть в течение нескольких недель.

В любой стране мира подобные "быстрые кредиты" всегда дороже, чем банковские. Они предусмотрены в первую очередь для тех клиентов, кто не готов долго собирать документы, подтверждать свою платежеспособность и ждать неделями решения финансового учреждения.

И это не означает, что деньги можно не возвращать. В любом случае, это чужие инвестиции, которые придется отдать с процентами. Более того, по закону финансовое обязательство всегда останутся за должником.

Поэтому оформляя кредит в МФО, нужно убедиться, что вы как минимум сможете вернуть деньги вовремя. В идеале же предусмотреть расходы на погашение долга в личном бюджете таким образом, чтобы они не занимали более 30%. Подробнее о том, когда стоит оформлять микрокредит, читайте в предыдущих публикациях OBOZREVATEL.

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