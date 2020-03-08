Сколько получали женщины в СССР: зарплаты Пугачевой, Ротару и медсестры

В СССР зарплаты женщин в среднем были на 30% меньше, чем у мужчин. Медсестра в среднем могла зарабатывать от 80 до 120 советских рублей, женщина-инженер около 130 рублей. При этом советские звезды Алла Пугачева и София Ротару могли получить 400-500 рублей всего за один концерт.

Подробнее о том, сколько зарабатывали женщины в СССР – в материале OBOZREVATEL.

В то время как средняя зарплата в СССР была около 150 рублей, многие женщины могли довольствоваться окладом всего в 100 руб. А медсестры получали и того меньше. Что интересно, большинство получали примерно одинаковые суммы. Они колебались от 80 до 130 рублей.

pikabu.ru

Большой разницы между высокооплачиваемой и низкоквалифицированной работы не было. Среди самых высокооплачиваемых женщин – звезды Советского Союза София Ротару и Алла Пугачева. Они могли получить около 400 рублей всего за одно свое выступление.

После 1965 года женщины до 24 лет получали примерно на 15% меньше мужчин, а в более старшем возрасте разница могла составлять до 1,5 раза. Это связано с тем, что мужчины в этом возрасте могли занимать традиционно более высокооплачиваемые должности - они управляли коллективами, работали в шахтах, были юристами и врачами.

А вот традиционно женские специальности (продавцы, медсестры, секретари) получали значительно меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточного экономического роста.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада, а молодым педагогам заплатят ежегодную выплату в размере почти 21 тыс. гривен.

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