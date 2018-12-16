Сколько будут стоить продукты после Нового года: экономист озвучил прогноз

Украинцам не стоит ожидать повышения цен на продукты питания до начала весны. Сразу после Нового года магазины будут продавать продукты по декабрьским ценам.

Об этом в эфире ObozTV заявил экономист Евгений Олейников. Он пояснил, что обычно пересмотр цен производителями происходит только в феврале-марте.

"В январе еще происходит дозагрузка ритейла через остатки прошлого года. То есть, фактически, ритейл делает анализ того, что и как у него продавалось, какая оборачиваемость, какая рентабельность, и соответственно формирует свои заказы на дозагрузку магазинов", – уточнил Олейников.

"А уже в феврале, после того как все посчитали всё, посмотрели окончательно принятые изменения в налоговое законодательство, как они заработали – уже тогда начинается период пересмотра цен. Сначала производителями, а потом уже по цепочке пересматривать будут дистрибьюция и ритейл", – подытожил экономист.

Продукты в Украине

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