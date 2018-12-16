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Сколько будут стоить продукты после Нового года: экономист озвучил прогноз

1.1тЧитать материал на украинском

Украинцам не стоит ожидать повышения цен на продукты питания до начала весны. Сразу после Нового года магазины будут продавать продукты по декабрьским ценам.

Об этом в эфире ObozTV заявил экономист Евгений Олейников. Он пояснил, что обычно пересмотр цен производителями происходит только в феврале-марте.

"В январе еще происходит дозагрузка ритейла через остатки прошлого года. То есть, фактически, ритейл делает анализ того, что и как у него продавалось, какая оборачиваемость, какая рентабельность, и соответственно формирует свои заказы на дозагрузку магазинов", – уточнил Олейников.

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"А уже в феврале, после того как все посчитали всё, посмотрели окончательно принятые изменения в налоговое законодательство, как они заработали – уже тогда начинается период пересмотра цен. Сначала производителями, а потом уже по цепочке пересматривать будут дистрибьюция и ритейл", – подытожил экономист.

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Темы
Цены на продуктыЭкономика Украины: прогнозыПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Евгений Олейников
Место
Украина
Теги
продуктыНовый годУкраинаЭкономика Украины
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