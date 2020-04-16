Бывший глава управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря, которого уволили после скандала с задержанием КОРД патрульных, получает зарплату в Днепровском государственном университете внутренних дел.

Об этом узнали журналисты "Слідство.Інфо" из электронной декларации, обнародованной в марте. Там указано, что Глуховеря получил почти 115 тысяч заработной платы за год как докторант университета.

Еще более 360 тысяч гривен он получил, работая в Нацполиции Днепропетровщины, а его жена задекларировала почти пять миллионов гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Скандальный Глуховеря получил за работу в университете 115 тысяч Ukranews

Отметим, Глуховеря не первый год работает в этом учебном заведении – ранее он уже преподавал и даже был ректором вуза в 2015-2017 годах.

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