Скандальный Глуховеря получил за работу в университете 115 тысяч

Ирина Кулинич Личные финансы 08:28, 16.04.2020 Обновлено: 08:28, 16.04.2020

Бывший глава управления Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря, которого уволили после скандала с задержанием КОРД патрульных, получает зарплату в Днепровском государственном университете внутренних дел.

Об этом узнали журналисты "Слідство.Інфо" из электронной декларации, обнародованной в марте. Там указано, что Глуховеря получил почти 115 тысяч заработной платы за год как докторант университета.

Еще более 360 тысяч гривен он получил, работая в Нацполиции Днепропетровщины, а его жена задекларировала почти пять миллионов гривен дохода от предпринимательской деятельности.

Скандальный Глуховеря получил за работу в университете 115 тысяч
Ukranews

Отметим, Глуховеря не первый год работает в этом учебном заведении – ранее он уже преподавал и даже был ректором вуза в 2015-2017 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

  • За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.

  • Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области и после звонка на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения "КОРД" и задержали патрульных полицейских.

  • После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.

  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.

  • Глуховеря стал жертвой российских пранкеров и оправдался за свой поступок. "Вован" (Владимир Кузнецов) и "Лексус" (Алексей Столяров) разыграли правоохранителя, позвонив ему по телефону как подставные журналист и президент Владимир Зеленский.

  • 29 июля 2019 года Глуховерю уволили.

Комментировать
Экономика Личные финансы

Смотрите также

Россия готовит путь к интеграции Украины – Тука

Мир ополчился против России: Путина решили заставить уйти из Украины

Европарламент поддержал вступление Украины в ЕС: подробности проекта

В Днепре перед входом в храм УПЦ МП вырыли траншею после нарушения карантина

В Украине возьмут под жесткий контроль цены на продукты