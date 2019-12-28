Скандальный гендиректор КБ "Южное" выписал себе премию на 600 тысяч

Гендиректор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев выписал себе премию более чем на 600 тысяч гривен.

Он уточнил декларацию о доходах, где указал, что 23 декабря получил 608 696 грн, передает "Лига.нет".

При этом в 2018 году он получил более 5,5 млн грн зарплаты. Дегтярев является одним из самых высокооплачиваемых глав госпредприятий.

В феврале 2016 года по рекомендации Госфининспекции Дегтярев был освобожден от должности за "допущенные нарушения финансового законодательства". Однако вскоре он сумел восстановился на должности главы КБ.

Александр Дегтярев Лига.нет

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появились документы, в которых говорится, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов якобы мог получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%.

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