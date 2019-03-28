Скандал вокруг виллы Зеленского: юристы прокомментировали декларацию 

Кандидат в президенты Владимир Зеленский мог законно не декларировать 15-комнатную виллу в Италии, которая принадлежит его компании, если он ею не пользовался.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявили юристы. Так, адвокат Столичной коллегии адвокатов Геннадий Дубов поясняет: детализировать недвижимость юридического лица нужно только в том случае, если кандидат в президенты им пользуется или получает доход не только от юридического лица, но и от этой недвижимости.

"В декларации указываются корпоративные права и то имущество, которое принадлежит на праве собственности или пользования. Закон обязывает указывать в декларации имущество юридического лица, если декларант получает от этой недвижимости доходы или может распоряжается им. Детализировать перечень имущества юридического лица не нужно в случае если это имущество используется в хозяйственной деятельности такого лица", – пояснил Дубов.

Адвокат Corporate Lawyers & Tax Advisors Ирина Мироненко также подтверждает: если собственник компании не имеет с ее недвижимостью прямых связей (не живет в доме, которая принадлежит его компании), в декларации нужно указывать только корпоративные права на компанию.

"Слидство.Инфо"

Новости Зеленский ответил на призыв Вакарчука

"Если владелец имущества – юридическое лицо, учредителем которой является субъект декларирования, и такое имущество не находится в аренде или на ином праве пользования у субъекта декларирования или члена его семьи, то сведения о таком имуществе в декларации не вносятся", – разъясняет Мироненко.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, журналисты "Слидство.Инфо" заявили о том, что в 2017-м итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него она заплатила 3,8 млн евро.

В своей декларации указанную недвижимость кандидат не упомянул. Зеленский указал наличие четырех квартир в Киеве, загородного дома, квартиры в Ялте и Великобритании. При этом в расследовании журналисты также не смогли подтвердить, что Зеленский пользуется итальянской виллой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал