Скандал с премией в 1630%: Милованов показал выписки со счета. Фотофакт

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о том, что за ноябрь 2019 года якобы получил премию в 236 тысяч гривен.

Об этом в среду, 11 декабря, он написал на странице в Facebook. Министр также опубликовал скриншоты с мобильного приложения "ПриватБанка", на которых показано зачисления зарплат и премий за три месяца работы.

В целом он получил 93 122 гривны, что в среднем немного более 31 тысячи в месяц.

Тимофей Милованов Кабинет министров Украины

"Моя позиция: я хочу получать такую же зарплату, как и все другие министры. Не больше и не меньше. Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать", – подчеркнул Милованов.

Уточним, последняя выплата, которую чиновник показал на скриншотах, – за 5 декабря. Тогда ему насчитали зарплату в 13 869 гривен. Предыдущая выплата, за 15 ноября, составляет 14 080 гривен.

Facebook-аккаунт Тимофея Милованова

Facebook-аккаунт Тимофея Милованова

Facebook-аккаунт Тимофея Милованова

Напомним, недавно журналисты опубликовали фото документов, адресованных Кабинету министров, на которых Милованов якобы запрашивал премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%.

Как писал OBOZREVATEL, в недавнем интервью Тимофей Милованов заявил, что зарплаты в 18 тысяч гривен ему "ни на что не хватает". По словам министра, он живет на накопленные ранее сбережения.

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