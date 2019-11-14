Силовикам повысят зарплаты: сколько из бюджета-2020 заплатят полиции

В Украине в проекте бюджета на 2020 года заложили повышения зарплат Национальной полиции на 10%.

Документ проголосуют во втором чтении 14 ноября. Также на 10% увеличат зарплаты Национальной гвардии. Более существенное повышение заложили для пограничников – 15%. Повышение, заявили в МВД во время презентации бюджета, позволит привлечь профессиональные кадры.

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В ГСЧС будут зарабатывать на 14% больше, а в Миграционной службе – всего на 6%. Отметим, зарплата патрульного в Киеве составляет 12,5 тыс. Только в Киеве около 30% мест в патрульной полиции остается вакантной.

Всего бюджет МВД на следующий год составляет 93 млрд грн. На оборону потратят 5,45% ВВП (245,8 млрд грн). Из них Минобороны получит 116,1 млрд грн (было 102 млрд), 9 млрд госгарантий на закупку (было 3 млрд), специальная служба транспорта – 1,4 млрд грн (было 0,8 млрд).

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет.

В Украине зарплаты всем госслужащим будут платить на банковские карточки, а не наличкой. Это поможет каждый год экономить 60 млн грн.

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