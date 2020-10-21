Швейцарские банки 'взяли на прицел' счета клиентов с паспортами Кипра

Швейцарские банки решили пристальнее проверять счета клиентов с паспортами Кипра. Расследование арабского телеканала "Аль-Джазира" о действии программы "Инвестиции в обмен на гражданство" произвело эффект разорвавшейся бомбы: страна приостановила действие программы с 1 ноября, в отставку ушли несколько чиновников, а Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты в связи с продажей паспортов.

Но, как выяснил Forbes, это не все последствия громкого скандала.

Швейцарские банки ужесточили требования к клиентам – гражданам Кипра, которые изначально имели гражданство другой страны. Об этом Forbes рассказали два источника в компаниях, занимающихся помощью клиентам в получении гражданства. Один из них слышал об этом от сотрудника швейцарского банка из тройки крупнейших. Другой – от сотрудника family-офиса, который "ведет" клиентов с кипрскими паспортами, имеющих счета в швейцарских банках. Один из источников сказал, что швейцарский банк из тройки крупнейших разослал циркуляр по своим отделениям с указанием "пристальнее" следить за счетами клиентов – граждан Кипра, которые получили гражданство по разным программам.

Forbes направил запросы в пресс-службы UBS, Credit Suisse, Julius Baer, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, EFG International. Julius Baer отказался от комментариев, от остальных банков Forbes не получил ответа.

Почему насторожились швейцарские банки

Швейцарские банки не в первый раз уделяют пристальное внимание той или иной категории клиентов. К примеру, в 2016 году газета "Ведомости" писала, что несколько швейцарских банков после вступления в силу закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) в России, начали интересоваться у российских клиентов, уведомили ли они ФНС о своих зарубежных компаниях.

Менеджеры просили предоставить копию уведомления о КИК и предупреждали, что банк не сможет обслуживать незаконопослушного клиента, писала газета. В этот раз "под радар" швейцарских банков попали клиенты с кипрскими паспортами.

Произошло это после расследования "Аль-Джазиры" о том, как работает многолетняя программа "золотых паспортов" на Кипре, в частности телеканал показал, как работает система получения паспорта по программе "гражданство в обмен на инвестиции" для людей, к которым есть вопросы об источнике происхождения их средств. Корреспондент телеканала под видом состоятельного гражданина Китая, осужденного на родине за взяточничество и отмывание доходов, встречался с кипрскими чиновниками и агентами по недвижимости, которые обещали ему помочь с получением гражданства.

Произошла вполне очевидная вещь, считает партнер LSTS Consultants Кирилл Шеин. Обычно граждане и резиденты ЕC автоматически относятся к категории невысокого риска и предоставляют ограниченное количество документов и информации в банк, так как предполагается, что они все проверены и не один раз в своих домашних странах. Но тут, опираясь на информацию из расследования "Аль-Джазира", швейцарские банки посчитали, что процедуры "знай своего клиента", которые применялись на Кипре к заявителям из третьих стран, не соответствовали стандартам Евросоюза.

"Соответственно, они подняли категорию риска для таких клиентов и будут рассматривать их более пристально", – сказал он Forbes.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) еще в 2018 году выпустила рекомендации о предотвращении злоупотреблений при получении гражданства в обмен на инвестиции. Вместе со списком высокорискованных стран (в их число вошли в том числе Кипр, Гренада и Мальта) организация обязывала все финансовые учреждения при проверке своих клиентов принимать во внимание, как они получали гражданство, напоминает партнер Paragon Advice Александр Захаров.

"Но раньше это банки особо не интересовало, сейчас же они столкнулись с риском того, что им придется заплатить за грехи своих клиентов. Швейцария является центром международной банковской системы. И естественно, что теперь они будут перестраховываться по клиентам с кипрскими паспортами", – сказал он.

Что это может означать для клиентов

Скорее всего попасть под пристальные проверки могут не все клиенты с паспортами Кипра. Гражданство Кипра можно получить двумя способами. Первый: нужно прожить в стране семь лет на законных основаниях и сдать экзамен на знание греческого языка. Второй вариант: гражданство за инвестиции, при котором минимум за €2 млн после 6-9 месяцев можно получить паспорт Кипра. Именно граждане, получившие паспорт вторым способом, теперь могут попасть под пристальное внимание банков в Европе, особенно если о них не хватает информации, считает Александр Захаров.

На практике банк может запросить у них большее количество документов и информации, обосновывающих источник происхождения средств, а также источник состояния, считает Шеин. Он добавляет, что, возможно, это временная мера. У банков есть два пути дать понять клиенту, что он не хочет с ним больше работать, если тот не соответствует требованию "знай своего клиента", рассказывает партнер PwC Михаил Филинов.

Первый – это начать тормозить транзакции клиента, запрашивать дополнительные документы о происхождении средств. Это делает для клиента работу с банком невыносимой, он в итоге уходит сам. Второй способ – напрямую сообщить клиенту в письме, что банк просит перевести свои средства в другую кредитную организацию, продолжает Филинов. По его наблюдениям, часто банки поступают так, когда остатки на счетах клиента не очень высокие и проводить программу проверок становится нерентабельно.

Как будут развиваться события дальше

Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении Кипра и Мальты о продаже "золотых паспортов" во вторник, 20 октября. Кипр и Мальта должны в течение двух месяцев дать разъяснения о программе. Если эти объяснения не устроят Еврокомиссию, то Кипру могут грозить санкции, которые, в частности, не позволят стране перезапустить программу "золотых паспортов". Владельцы документов могут столкнуться с ограничениями при перемещении и пользовании европейской банковской системой, не исключает Захаров.