Штраф за маски на подбородках и тотальный контроль: Минздрав призвал Разумкова принять новый закон

Александр Литвин Личные финансы 11:41, 31.10.2020 Обновлено: 11:42, 31.10.2020

Глава Минздрава Максим Степанов на своем брифинге 31 октября обратился к председателю ВР Дмитрия Разумкова и народным депутатам с просьбой поддержать законопроект об усилении административной ответственности за нарушение санитарных правил.

Документ был подан правительством еще в июле. Он предусматривает наложение штрафов за пребывание без масок или респираторов в общественных заведениях и транспорте в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 грн.

Подробнее о том, как и за что хотят наказывать украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде сразу два связанных между собой законопроекта. Первый – о наказании физических лиц (№3891), а второй – для юридических (№3890). Наказывать будут если:

  • для украинцев: если надеть маску на подбородок, полностью не закрыть нос и рот;

  • для предприятий: если нет контроля за тем, как носят маски в помещениях.

Штрафы для простых украинцев

Кабинет министров разработал новый законопроект, который должен обязать не просто надевать медицинские средства защиты, но и делать это правильно. "Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина", – презентовал законопроект министр юстиции Денис Малюська.

Если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тыс. грн, то сейчас штраф будет неприятным, но посильным для любого работающего украинца. Так, если, к примеру, прийти в торговый цент и надеть маску на подбородок, оштрафовать могут на 170 грн. А если нарушить правила повторно, штраф составит уже 255 грн.

Штрафы для бизнеса

Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в законопроекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.

Для этого нужно поменять законодательство, а делать это до местных выборов депутаты не захотели. Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего интервью четырем украинским телеканалам.

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