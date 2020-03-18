Украинцам могут возместить коммуналку на время карантина: что решили в Кабмине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство в условиях карантина должно взять на себя часть платы за услуги ЖКХ.

Компенсацию собираются давать отдельным категориям граждан, но возможно, что и всем без исключения. Об это он сказал на заседании Кабмина в среду, 18 марта. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Напомним, Шмыгаль также заявил, что в Украине возможен экономический кризис, который будет следствием мирового.

Платежки за коммуналку

"Определить процент возмещения части коммунальных платежей на время карантина в Украине. То есть, мы своим постановлением ввели карантин, мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя возмещение части платы за коммунальные услуги, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", – сказал Шмыгаль.

Он поручил Минсоцу, Минфину и Минэкономики посчитать необходимые для этого суммы, а также категории граждан, которым могут платить помощь. Это нужно сделать в течение трех дней и вынести предложения на внеочередное заседание Кабмина.

"Посчитайте возможные категории граждан, или возможно, скажите, что это нужно всем без исключения", – уточнил Шмыгаль.

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