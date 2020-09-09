Шмыгаль пообещал по две пенсии, нулевую декларацию и запрет на проверки: план Кабмина

Кабинет министров утвердил программу действия правительства до конца года. Среди сотен пунктов – нулевая декларация, пенсионная реформа и даже отмена проверок.

О том, что и для кого пообещал изменить Кабмин – читайте в материале OBOZREVATEL.

Обещания Кабмина: чего ждать от Шмыгаля

В документе на несколько десятков страниц и 690 пунктов представители Кабмина обошлись без какой-либо конкретики. Нет также и четких дат – все обещают выполнить до ноября-декабря (то есть конца года).

Часть обещаний настолько размытая, что и проверить, выполнили ли их, будет сложно. К примеру, одна из задач – "расширение присутствия украинских товаров на рынке ЕС". Индикатор (то есть то, как можно проверить выполнение указанной нормы) – "позиционирующий документ". Даже не постановление Кабмина, не дешевые кредиты для экспортеров, а просто "позиционирующий документ".

План действий имеет скорее декларативный характер, рассказывает OBOZREVATEL аналитик Владимир Мазуренко. По его словам, большая часть пунктов – то, что Украина уже должна выполнить в связи со взятыми на себя обязательствами. Например, мы обязались перед ЕС обеспечить гендерное равенство, поэтому Кабмин должен разработать, а Верховная Рада принять правки в "Закон об отпусках", который гарантирует равные права на декрет как для женщин, так и для мужчин. Из важного:

Введение нулевой декларации. Это обещание есть и в программе президента, "Слуги народа". Налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих странах долгое время процветала теневая экономика. Гражданам предложили узаконить все, что заработали без уплаты налогов, но при этом отдать государству несколько процентов.

По информации OBOZREVATEL, сейчас в Кабмине предлагают ставку от 2,5% (если деньги тратили на покупку государственных ценных бумаг) до 10% (за все имущество, кроме недвижимости, авто, прав интеллектуальной собственности).

С такой идеей соглашаются и налоговые эксперты. Они поясняют, что часть бизнеса была вынуждена регистрироваться за границей, чтобы не стать жертвой спорных решений украинских судов. Теперь же даже при желании просто так вернуть капитал в Украину не получится. Нулевая декларация позволит исправить эту ситуацию.

"Многие украинские предприятия структурированы через иностранные юрисдикции. Часто это делают не для налоговой оптимизации, а для того, чтобы все споры проходили в иностранной юрисдикции. В цивилизованных судах отстаивать свои права проще. Не всегда это можно сделать просто и открыто. Это делали через дарения, номинальных директоров и так далее. Сейчас компаниям, собственникам надо декларировать свои права владения. И здесь возникает вопрос возможности регуляторного давления на декларанта", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL партнер Baker Tilly Ukraine Александр Почкун.

Вторая пенсия. Еще одно обещание, которое переносится из года в год – разработка законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении. Здесь есть как сторонники, так и противники такого решения. Например, бывший министр соцполитики Андрей Рева настаивает, что в существующей ситуации сохранить и тем более приумножить собранные средства крайне сложно.

По словам премьера, накопительные пенсии будут выплачивать наряду с солидарными (те, что есть сейчас). "Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени", – пояснил премьер.

Для примера, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты.

Какой был бы размер второй пенсии:

При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

Работа с Европейским Союзом над "промышленным безвизом" и обновлением Соглашения об ассоциации. Представление более 30 евроинтеграционных законопроектов в рамках правительственной программы "Путь в Европу". Большинство норм касаются уже взятых на себя обязательств, а также как минимум декларативной поддержки украинского бизнеса, который занимается экспортом.

Также Шмыгаль пообещал на полгода с момента окончания карантина запретить проверки бизнеса, ликвидировать Государственную фискальную службу (процедура уже на последней стадии), ликвидировать Государственную архитектурную инспекцию.

"Ураинский бизнес, аналитические центры, народные депутаты и вообще каждый украинец сможет ознакомиться с конкретными предложениями и планами работы министерств. Это те планы, которые помогут ускорить восстановление экономики и помочь людям ", – отметил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кабмин под угрозой

Программу правительства Рада не утвердила, поэтому годового иммунитета у них нет. Уволить министров или отправить в отставку весь Кабмин могут в любой момент. Отчет на десятках страниц с размытыми формулировками парламентариев не убедил. Да и сам премьер, как и его министры, четкий ответ, как и за счет чего будут восстанавливать экономику, не дает. Вместо этого говорит о правильных, но не подкрепленных конкретными действиями шагах. Мол, у бизнеса должна быть возможность получать доступные кредиты, государство должно защищать собственного производителя и отдавать ему преимущество при прочих равных условий.

Когда в Украине введут нулевую декларацию, будут ли менять ситуацию с "единщиками", что делать с огромной долей теневой экономики, которая в период кризиса, вероятно, будет только расти – вопросы открытые.

Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом. "Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.

Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т.д.), свою роль сыграет также ситуация с распространением коронавируса.