Шмыгаль опубликовал декларацию: чем богат премьер-министр Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал электронную декларацию за 2019 год, когда он еще занимал должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Согласно информации, опубликованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вся недвижимость Шмыгаля находится на Львовщине:

дом во Львове на 215 квадратных метров, зарегистрированный на жену Екатерину, который стоил в 2013 году более 1 миллиона гривен;

гараж во Львове на 15 квадратных метров;

два земельных участка во Львове на 151 и 458 квадратных метров;

нежилое помещение на 417 квадратов стоимостью почти 5 миллионов гривен в г. Каменка-Бугская;

два земельных участка по 2,2 тысячи квадратных метров, один из которых принадлежит жене, в селе Хоросница Мостиского района;

Денис Шмыгаль опубликовал декларацию

Шмыгаль также владеет автомобилем Land Rover Discovery SPORT 2016 года, стоимостью 831,9 тысячи гривен.

В первой половине 2019 года Шмыгаль продолжал работать в компании ДТЭК. От дочерних компаний Западэнерго и Востокэнерго он получил почти 3,16 миллиона зарплаты.

С августа 2019 до февраля 2020 Шмыгаль работал главой Ивано-Франковской ОГА, заработав за 5 месяцев почти 230 тысяч гривен.

В наличке Шмыгаль держит 92 тысячи гривен, а на банковских счетах – 235 тысяч долларов.

Как писал OBOZREVATEL, накануне опубликовал электронную декларацию также народный депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук, который показал три квартиры в Киеве, четыре автомобиля и миллионы гривен на банковских счетах.

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