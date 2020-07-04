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Шмыгаль объяснил, откуда взялись 155 тыс. новых рабочих мест в период карантина

Личные финансы
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Денис Шмыгаль заявил, что за время карантина 155 тыс украинцев получили работу

Денис Шмыгаль заявил, что за время карантина 155 тыс украинцев получили работу. Скриншот Youtube

Несмотря на сложную ситуацию с занятостью и трудоустройством в Украине, за время карантина 155 тысяч украинцев получили работу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 3 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

“Есть официальная статистика. В начале коронакризиса перед введением карантина было 320 тысяч официально зарегистрированных безработных, сейчас их более 510 тысяч. Но за период карантина 155 тысяч людей нашли и получили работу через центры занятости. Это официальная статистика”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, люди получили работу в разных отраслях, в частности в строительстве – дорог, больниц, школ, стадионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, безработица в Украине, обусловленная коронакризисом, достигнет пика к концу июня. Тогда без работы могут остаться около 11,5% граждан трудоспособного возраста.

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