Шмыгаль – о зарплате врачей: мы не можем забрать пенсии у пенсионеров и отдать все медикам

В госбюджете-2021 предусмотрены деньги на 300-процентные доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом, а также на повышение заработных плат.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Премьер рассказал, что в 2021 году на медицину предусмотрено 163 млрд гривен. Это рекордный показатель.

К 2023 году планируется, что расходы на медсферу установят на уровне 5% от ВВП. Шмыгаль утверждает, что таким образом зарплаты украинских медиков можно будет соотнести с европейскими.

Премьер сравнил медицину в условиях пандемии с войной. Он сказал, что и сам видит врачей, которые работают на на пределе возможностей.

"Мы не можем забрать пенсии у пенсионеров или зарплаты у учителей и отдать сегодня все медикам. Но медики сегодня в приоритете", – сказал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что наибольший рост средств в бюджете выделен на именно медицинскую сферу.

Как сказал Шмыгаль, в следующем году все средства, которые удастся аккумулировать, дополнительно насобирать, дозаработать, будут идти в медсистему.

Трансляция программы:

Ранее Шмыгаль заявил о том, что выделенных на образование и медицину денег в проекте бюджета на 2021 год хватит на то, чтобы на 30% повысить зарплаты медикам и на 26% – сотрудникам сферы образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что в Украине нет денег, чтобы украинские врачи получали зарплаты, как в Польше.