Шмыгаль не может решить проблему: шахтеры во Львовской области остались под землей

В Сосновке Львовской области сотрудники шахты "Надия" в знак протеста остаются под землей. Им несколько месяцев не выплачивают зарплаты, их жены перекрывают дороги, а сами шахтеры грозятся объявить голодовку.

О продолжении протестов на своей странице в Facebook заявил нардеп Юрий Камельчук. Из-за хозяйственных проблем предприятие накопило огромные долги. Как ранее заявлял глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, это чуть ли не единственная шахта, которая не имеет госдотаций. "Не знаю, почему", – сказал глава ФГИ.

Несколько месяцев назад шахтеры проводили акции протеста под Кабмином и Офисом президента. Несмотря на это, проблема до сих пор так и не решена. Юрий Камельчук в своей публикации утверждает, что правительство в сложившейся ситуации не виновато, однако учитывая, что шахта принадлежит государству, без вмешательства Кабмина решить проблему будет сложно.

Несмотря на все протесты, премьер-министр Денис Шмыгаль так и не смог решить проблему на шахте. "Причинами критического финансового состояния ОАО "Шахта" Надия" являются системные искажения сущности хозяйственных операций в учете добытого, принятого к оплате и реализованного угля, допущенные и принятые неэффективные управленческие решения в течение 2018-2020 годовы в части ценовой политики реализованной угольной продукции, незаконные расходы на оплату труду, не контролируемость процессов приобретения, списания и сохранности товарно-материальных ценностей", пишет Камельчук.

Поскольку единственным источником дохода предприятия являются средства, полученные от реализации товарной продукции, отсутствие добычи угля привела к неплатежеспособности шахты. Образовалась задолженность по заработной плате, по платежами в бюджет и прочее.

Убытки по результатам финансово-хозяйственной деятельности составили (всего) 93 млн грн:

2018-й – 7 млн грн;

2019-й – 67 млн грн;

И в первом квартале 2020-го убыток –19 млн грн.

Камельчук рассказал о проблемах шахты "Надия" facebook.com/kamelchuk

Шахтерам не выплачивают зарплаты facebook.com/kamelchuk

Шахтеры из-за долгов по зарплате остаются под землей facebook.com/kamelchuk

Кабмин пытается решить проблему с зарплатами шахтеров facebook.com/kamelchuk

"После первых обращений работников Шахты по поручению главы Минэнерго был проведен внеплановый внутренний аудит деятельности Частного акционерного общества "Шахта" Надия"за период с 01.01.2018 по завершенный период 2020-го по результатам которого установлены факты многочисленных нарушений требований действующего законодательства и подготовлено обращение в правоохранительные органы с требованием расследовать незаконную деятельность бывших руководителей Шахты", – пишет нардеп.

По словам Камельчука, нужно изменить юридическую форму собственности ЗАО на ООО, и перевести государственное предприятие в процедуру подготовки к ликвидации. Указанный процесс занимает от трех месяцев (выделение государственного имущества из общества). Преградой этом является то, что все имущество общества находится под арестом или в налоговом залоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявил, что в государственных шахтах почти нет проблем с долгами по зарплатам.

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