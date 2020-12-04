Украинским шахтерам погасят 1,4 млрд долга по зарплате: Шмыгаль сказал, где возьмут деньги

На погашение долга по зарплате перед шахтерам будет направлено 1,4 млрд грн. Эти средства планируется выплатить в ближайшее время.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 4 декабря во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Он отметил, что парламент проголосовал соответствующий законопроект, а 3 декабря правительство приняло соответствующие решения о распределении средств, которые планируется получить от "Укртранснафты" и "Укрнафты". "1,4 миллиарда гривен, которые предусматриваются на выплату государственной части выплаты зарплаты шахтерам, однозначно будут выплачены в течение ближайшего времени", – заверил глава правительства.

Он также добавил, что Кабинет Министров Украины ведет постоянный диалог с государственными предприятиями относительно погашения зарплатного долга перед работниками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 сентября в Кривом Роге горняки шахты "Октябрьская" по добыче железной руды не вышли из забоя. 12 шахтеров ночной смены остались под землей и объявили о начале акции протеста с требованием повысить зарплату, освободить менеджмент, вернуть льготный стаж, а также прекратить нарушения при аттестации.

7 сентября предприниматели и жены шахтеров вышли на протест под горсовет Кривого Рога.

20 сентября к забастовке присоединились горняки других шахт Криворожского железорудного комбината - "Родина", "Гвардейская", "Терновская".

24 сентября руководство Криворожского железорудного комбината заявило, что дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров и объявило о начале остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой. Впрочем, до 30 сентября 3 из 4 шахт полностью восстановили работу.