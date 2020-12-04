Украинским шахтерам погасят 1,4 млрд долга по зарплате: Шмыгаль сказал, где возьмут деньги
На погашение долга по зарплате перед шахтерам будет направлено 1,4 млрд грн. Эти средства планируется выплатить в ближайшее время.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 4 декабря во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.
Он отметил, что парламент проголосовал соответствующий законопроект, а 3 декабря правительство приняло соответствующие решения о распределении средств, которые планируется получить от "Укртранснафты" и "Укрнафты". "1,4 миллиарда гривен, которые предусматриваются на выплату государственной части выплаты зарплаты шахтерам, однозначно будут выплачены в течение ближайшего времени", – заверил глава правительства.
Он также добавил, что Кабинет Министров Украины ведет постоянный диалог с государственными предприятиями относительно погашения зарплатного долга перед работниками.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 сентября в Кривом Роге горняки шахты "Октябрьская" по добыче железной руды не вышли из забоя. 12 шахтеров ночной смены остались под землей и объявили о начале акции протеста с требованием повысить зарплату, освободить менеджмент, вернуть льготный стаж, а также прекратить нарушения при аттестации.
7 сентября предприниматели и жены шахтеров вышли на протест под горсовет Кривого Рога.
20 сентября к забастовке присоединились горняки других шахт Криворожского железорудного комбината - "Родина", "Гвардейская", "Терновская".
24 сентября руководство Криворожского железорудного комбината заявило, что дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров и объявило о начале остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой. Впрочем, до 30 сентября 3 из 4 шахт полностью восстановили работу.
В конце ноября Фонд госимущества сообщил, что сотрудникам харьковского "Электротяжмаша" выплатили задолженность по заработной плате за август, сентябрь и части на октября. До конца ноября обещали полностью погасить зарплатный долг перед работниками предприятия.