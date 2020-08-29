Шмыгаль анонсировал резкий рост зарплат: когда достигнет 15 тысяч

В Украине в июне средняя зарплата достигла 11,6 тыс. грн. Уже в 2022 году этот показатель увеличится до 15 тыс. грн.

Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022-м средние зарплаты по стране будут на уровне 15 000 грн", – заявил премьер.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало следующий прогноз роста зарплат:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Кроме того, по словам премьера, кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса продолжают набирать обороты. Уже более 5 млрд доступных кредитов выдано по программе "5-7-9%" и еще более 300 млн грн компенсировано фермерам.

Промышленность в июле продолжила демонстрировать рост (+ 1,4% по сравнению с июнем этого года). Через пик экономического кризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году.

Денис Шмыгаль рассказал о ситуации в экономике facebook.com/dshmyhal

За первые 8 месяцев налоговые сборы будут больше на 14 млрд от индикатива и на 49 млрд больше чем в прошлом году.

"Приватизация убыточных госпредприятий продолжается, и фактически 3000 неэффективных предприятий будут проданы. На этой неделе Правительство утвердило список объектов, не подлежащих приватизации. Среди прочего это Нафтогаз, Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом и другие. Все они останутся под руководством государства. Также будут приватизированы более 100 предприятий оборонного сектора", – написал премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.