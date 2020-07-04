Шкарлет подтвердил покупку Volkswagen за деньги Черниговского политеха

Кирилл Лютый Личные финансы 19:41, 4.07.2020

И.о. министра образования Сергей Шкарлет подтвердил покупку автомобиля Volkswagen за 60 тысяч долларов за бюджетные средства, выделенные Черниговскому национальному технологическому университету.

Об этом бывший ректор вуза рассказал в интервью "Левому берегу", отметив, что "Черниговский национальный технологический университет в нищих никогда не ходил".

"Я, кроме того, еще купил два автобуса, трактор, косилку, автопогрузчик. Я еще купил детям двигатели на картинги, на каждую техническую кафедру в пределах 500 тысяч гривен купили новое оборудование: деревообработка, плазменная резка, кружки радиотехники, все то, что касается компьютеров. А еще 200 камер, проходную систему, модернизировали систему отопления и все остальное, сделали ремонт", – отметил Шкарлет.

На вопрос журналистов он уточнил, что грузовик Volkswagen остался в Чернигове, а в Киеве, после назначения главой МОН, он ездит на Skoda.

В Киеве Шкарлет ездит на Skoda. Фото - Левый берег

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

  • В то же время известно, что комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал его кандидатуру на соответствующую должность.

  • На сайте Министерства образования и науки Украины отредактировали новость о назначении Сергея Шкарлета исполняющим обязанности главы МОН.

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