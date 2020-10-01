Схему Фукса разоблачили: в АМКУ указали на сговор при покупке ТРЦ Фирташа

Cкандальный бизнесмен Павел Фукс с помощью связанных компаний приобрел на открытых торгах ТРЦ Respublika Дмитрия Фирташа, нарушая закон. Сговор разоблачил Антимонопольный комитет Украины. Так, три компании с одним фактическим собственником специально занизили цену: торговый центр, который банк за долги продавал на аукционе, достался Фуксу всего за 777 млн грн, в то время как стартовая цена составляла 2,56 млрд грн.

Антимонопольный комитет начал расследование и установил, что поведение трех участников торгов – компаний "Солтекс Капитал", "фингрупп Фактор" и Толкфин"– является результатом заговора, передает пресс-служба ведомства. Удалось собрать такие доказательства:

учредителями и руководителями компаний являются родственники;

компании имели и других совместных работников;

участники торгов оказывали друг другу финансовую помощь;

тесная коммуникация между участниками аукциона во время его подготовки, в частности электронную переписку между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин";

использование компаниями одних и тех же средств связи;

согласована поведение компаний при проведении торгов.

Согласно закону на всех трех нарушителей наложены штрафы в размере 10% от дохода каждого из них. Стоит отметить, OBOZREVATEL писал об указанной схеме еще задолго до расследования АМКУ. Тогда нам удалось выяснить, что конечным бенефициаром компании-победителя "Солтекс Капитал" является гражданин Великобритании Джонсон Роберт Алан. Уполномоченное лицо – Василий Астион.

Помимо "Солтекс Капитал", в аукционе участвовали еще две компании — "Фингруп Фактор" и "Толкфин". Но от них заявок на цену почему-то не поступало. Впрочем, если детальнее изучить информацию об этих фирмах, все встает на свои места.

Конечным бенефициаром "Фингруп Фактор" и "Толкфин" является не кто иной, как Василий Астион. По нашей информации, он работает в интересах Павла Фукса.

Вероятно, с помощью двух подставных фирм человек Фукса хотел создать иллюзию конкуренции на торгах.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС: