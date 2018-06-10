В Украине начался сезон ягод: полезные советы покупателям

В Украине начался сезон ягод – прилавки полны клубникой и малиной, скоро подоспеет черника.

Как правильно выбрать ягоды и с какими рисками можно при этом столкнуться, рассказала в эфире ObozTV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Выбирая клубнику надо смотреть, чтобы она была равномерно красная, чтобы не было пятнышек, чтобы был аромат. Аромат говорит о натуральности ягод, об их полезности - это решающая характеристика при выборе клубники и земляники", - рассказала она.

Сидоренко рекомендовала покупать ягоды в местах разрешенной торговли, а не "прямо с земли" – так потребители меньше рискуют.

"Если вы собираетесь ягоды, которые вы покупаете "с земли" или в местах недозволенной торговли, герметически консервировать, делать компоты, надо их очень тщательно мыть. Вы рискуете, покупая в местах недозволенной торговли грязные ягоды. При попадании земли в домашние консервы возможно накопление токсина ботулизма", - отметила эксперт.

По ее словам, одно из первых средств безопасности – после покупки хорошо мыть ягоды под проточной водой, а если трудно отмыть от почвы – замачивать 5-10 минут.

При этом Сидоренко посоветовала украинцам обязательно воспользоваться наступлением сезона ягод: "Попробовать по возможности больше, потому что это источник не только витаминов, но и различных биологических веществ, которые нас защищают от онкологических и многих других болезней. В частности, черника крайне ценная ягода и для зрения, и для стабилизации сосудов, давления. Поэтому ягоды надо есть - это точно".

Как сообщал "Обозреватель", ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал, как обманывают покупателей производители и продавцы мороженого.

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