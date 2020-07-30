"Северный поток-2" оказался на грани срыва: известный аналитик назвал главные препятствия

Дания не разрешит работу судну "Академик Черский", который может достроить "Северный поток-2", пока он не будет застрахован. При этом из-за страха перед санкциями США страховые компании отказываются от работы с судном.

Об этом OBOZREVATEL рассказал партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин."Дания не разрешит работать "Академику Черскому", пока не будут иметь информацию о том, как застрахована его деятельность. А страховую компанию пока не нашли. Все боятся американских санкций, не хотят его страховать", – пояснил эксперт.

Напомним, российский газовый гигант "Газпром" избавился от своих судов: официально ему не принадлежит ни "Академик Черский" (способен достроить "Северный поток-2"), ни судна снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко". О такой перемене заметили российские журналисты, которые не обнаружили их в списках флота компании.

Это делается для того, чтобы перед высшим руководством России показать, что компания делает все, чтобы обойти американские санкции и достроить трубопровод, говорит Крутихин.

Мол, если достраивали "Северный поток-2" судна, которые принадлежат не "Газпрому", а другой компании, и санкции США должны вводить против той самой "другой" компании.

"В американском законе о санкциях говорится, что санкциям подлежат даже те компании, которые через всяческие транзакции пытались скрыть свое участие в деятельности, за которую предусмотрено введение санкций. То, что "Газпром" принимает какие-либо меры, это абсолютно не приведет к избавлению от санкций. Закон есть закон. Все это делается только для того, чтобы отчитаться перед руководством, мол, "Газпром" делает все возможное, чтобы завершить проект", – говорит Крутихин.

Американские санкции действительно могут стать большим ударом для любой компании, в том числе и "Газпрома". Получить технологии, воспользоваться финансовой системой, взять кредит или найти партнера будет куда сложнее. Как поведет себя российская компания в данной ситуации, пока не известно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2".