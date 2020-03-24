Сеть АТБ ввела новое ограничение: когда в супермаркет будут пускать только пенсионеров

В Украине сеть супемаркетов АТБ решила с 24 марта впускать в магазины с 9 до 10 часов утра только пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов. В это время других посетителей допускать в торговое помещение не будут.
"Если магазин в это время будет совсем пуст, то могут пустить и других покупателей, но как только появится первый пенсионер, остальных попросят выйти из помещения. Это сделано для того, чтобы обезопасить те категории, для которых коронавирус наиболее опасен", – рассказали OBOZREVATEL на горячей линии сети.
Отметим, ранее сеть АТБ ограничила количество людей, которые одновременно могут находиться в помещении супемаркета. Так, в большие магазины пускают до 45 человек, в маленькие - от 5 до 15 человек (из расчета примерно 10 кв.м. на человека).
Всего в супермаркете можно приобрести 5 единиц продуктов и 12 единиц напитков.
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