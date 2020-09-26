Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатят по 1,5 млн грн
Семьям погибших в катастрофе самолета ВСУ Ан-26 возле Чугуева будет выплачено по 1 млн 576 тыс. грн.
Как сообщает Правительственный портал, заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский на внеочередном заседании Кабмина заявил, что это будет одноразовая денежная помощь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, выплаты предусмотрены по закону Украины о социальной защите военнослужащих и членов их семей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.
Позже стали известны имена всех курсантов и офицеров, находившихся на борту самолета.