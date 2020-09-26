Семьям погибших в катастрофе Ан-26 выплатят по 1,5 млн грн

Семьям погибших в катастрофе самолета ВСУ Ан-26 возле Чугуева будет выплачено по 1 млн 576 тыс. грн.

Как сообщает Правительственный портал, заместитель министра обороны Украины Игорь Старобинский на внеочередном заседании Кабмина заявил, что это будет одноразовая денежная помощь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, выплаты предусмотрены по закону Украины о социальной защите военнослужащих и членов их семей.

Как сообщал OBOZREVATEL: