Счет на миллионы: озвучено число украинцев, работающих в "черную"

В Украине количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 3,5 млн человек.

Таким образом, по итогам 2018 года количество неформально занятых сократилось на 4,2%. В 2017 году этот показатель достигал 3,7 млн человек, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По отношению ко всем занятым количество неформально работающих в 2018 году составило 21,6%.

Самый высокий процент неформальной занятости зафиксирован в Ривненской области (53%), а самый низкий в Киевской – 9,7%.

Данные Государственной службы статистики

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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