СБУ заблокировала B2B Jewelry: за $250 млн вкладчиков организаторы купили остров с домами и 18 внедорожников

Ярослав Маркин Личные финансы 17:08, 27.08.2020 Обновлено: 17:42, 27.08.2020

СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry, организаторы которой присвоили более $250 млн от 600 тысяч вкладчиков. На эти деньги организаторы приобрели остров на Днепре, а также элитную недвижимость.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства. В СБУ не указали название компании, однако на опубликованных фото видно ювелирный салон B2B Jewelry, а также сертификаты, которые выпускала пирамида.

По данным правоохранителей, к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

"Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – говорится в сообщении.

На что тратили деньги от пирамиды

С начала 2019 года организаторы пирамиды успели приобрести:

  • один из островов на Днепре со зданиями на нем;

  • 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый;

  • драгоценности;

  • другое движимое и недвижимое имущество.

"27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица", – сообщили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса "Мошенничество с финансовыми ресурсами", "Совершение преступления группой лиц", "Отмывание доходов, полученных преступным путем".

СБУ заблокировала деятельность пирамиды
ssu.gov.ua
Обыски в офисах B2B Jewelry
ssu.gov.ua
Организаторы пирамиды приобрели остров
ssu.gov.ua
Правоохранители заблокировали финансовую пирамиду
ssu.gov.ua
Обыски прошли одновременно в нескольких городах
ssu.gov.ua
B2B Jewelry действовала с 2019
ssu.gov.ua
Организаторы B2B Jewelry получили более $ 250 млн
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Силовики изъяли документы
ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, реальный заработок B2B – сертификаты на обычных картонках, команды, которые целыми днями ищут новых участников.

Журналисты провели расследование, в котором выяснили, что проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.

В конце марта инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине карантина.

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