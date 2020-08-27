СБУ заблокировала B2B Jewelry: за $250 млн вкладчиков организаторы купили остров с домами и 18 внедорожников
СБУ заблокировала финансовую пирамиду B2B Jewelry, организаторы которой присвоили более $250 млн от 600 тысяч вкладчиков. На эти деньги организаторы приобрели остров на Днепре, а также элитную недвижимость.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства. В СБУ не указали название компании, однако на опубликованных фото видно ювелирный салон B2B Jewelry, а также сертификаты, которые выпускала пирамида.
По данным правоохранителей, к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
"Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 млн", – говорится в сообщении.
На что тратили деньги от пирамиды
С начала 2019 года организаторы пирамиды успели приобрести:
один из островов на Днепре со зданиями на нем;
18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый;
драгоценности;
другое движимое и недвижимое имущество.
"27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица", – сообщили в СБУ.
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по статьям Уголовного кодекса "Мошенничество с финансовыми ресурсами", "Совершение преступления группой лиц", "Отмывание доходов, полученных преступным путем".
Как сообщал OBOZREVATEL, реальный заработок B2B – сертификаты на обычных картонках, команды, которые целыми днями ищут новых участников.
Журналисты провели расследование, в котором выяснили, что проект B2B Jewelry является "финансовой пирамидой", из которой деньги вывозятся в мешках из-под мусора.
В конце марта инвесторы схемы B2B Jewelry перестали получать выплаты из-за вспышки коронавируса и объявленного в Украине карантина.