СБУ нагрянула с обыском к жене топ-силовика времен Януковича

СБУ провела обыск в доме жены высокопоставленного силовика времен Виктора Януковича Андрея Кмиты. Следствие идет по делу о причинении ущерба государству на 1,4 млрд гривен.

Семья силовика может быть тесно связана со схемой о поставке некачественных продуктов в тюрьмы по завышенным ценам, сообщило "Слідство.Інфо".

Обыск СБУ

Ресурс напоминает, что Кмита фигурировал в журналистском расследовании, опубликованном в начале 2020 года.

"Мы установили, что за последние три года Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы, которая занимается обеспечением тюрем питанием, разыграла на тендерах почти 5 млрд гривен, которые сосредоточились "в руках" семи компаний, так или иначе связанных между собой. Как выяснили журналисты, в двух из этих фирм имеет отношение жена Андрея Кмиты", – говорится в публикации.

Также программа сообщала о тысячах килограммов зараженной курятины, которые обнаружила инспекция при проверках в украинских тюрьмах за два последних года. Такое мясо попало как минимум до шести тюрем. Заключенный одной из колоний в Черкассах рассказывал о том, что им поставляли гнилую рыбу, которая "расползалась" в руках.

На одном из фото, которое обнародовала СБУ, зафиксировано визит силовиков к дому, которым, как выяснили журналисты, обладает гражданская жена Андрея Кмиты Марина Ставская. Он расположен в элитном поселке Козин по соседству с имением пятого президента Украины Петра Порошенко.

Во времена президентства Януковича Андрей Кмита возглавлял департамент СБУ, который занимался вопросами экономической безопасности. Также он руководил Службой безопасности в Ивано-Франковской области.

СБУ

Также на фото, обнародованном спецназовцами, есть внедорожник Toyota. По данным реестра МВД, Марина Ставская в марте прошлого года приобрела синий внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150 2019 года выпуска.

Расследование схемы завладения государственными средствами осуществляет Главное следственное управление СБУ. Следователи выяснили, что закупки происходили по завышенным ценам.

Недвижимость жены Андрея Кмиты Bihus.info

Также, как установили следователи, частные фирмы занимались поставками продовольствия, списанных из Государственного резерва, которые не соответствуют государственным нормам. По данным правоохранителей, эти компании поставляли, в частности, мясо кур и рыбу, которые перед этим обрабатывали химическими веществами для товарного вида и увеличение веса. Эти продукты, подчеркнули в Службе безопасности, опасны для употребления.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Государственного бюро расследований в пятницу, 10 апреля, сообщили о подозрении в служебной халатности заместителю министра иностранных дел Украины Егору Божку.

В Сумах руководство одной из школ и фирму, принадлежащую местному депутату, заподозрили в присвоении 1,2 млн грн, которые местный бюджет дал на замену окон и дверей. Как выяснилось, часть работ была сделана годом ранее, при чем, за деньги родителей учеников.

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