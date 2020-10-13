Самые высокоплачиваемые вакансии без опыта: кто в Украине зарабатывает больше всех

Александр Литвин Личные финансы 04:40, 13.10.2020 Обновлено: 07:09, 13.10.2020

В Украине среди самых высокооплачиваемых вакансий без опыта работы в октябре оказалась должность менеджера по продажам. Почти на 6,5 тыс. грн меньше получают грузчики и офис-менеджеры.

Об этом говорится в данных одного из крупных кадровых порталов. Начинающий повар может рассчитывать на зарплату в размере около 12 тыс. грн.

Средние зарплаты:

  • Менеджер по продажам – 16500 грн

  • Продавец-консультант – 10000 грн

  • Водитель – 15000 грн

  • Менеджер зала – 10500 грн

  • Повар – 11900 грн

  • Менеджер по работе с клиентами – 14000 грн

  • Грузчик – 10000 грн

  • Офис-менеджер – 10000 грн.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

  • в 2021-м – 13 632 грн;

  • в 2022-м – 15 414 грн;

  • в 2023-м – 17 169 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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