Самые высокооплачиваемые вакансии в Украине: кому платят от 40 тысяч

Александр Литвин Личные финансы 09:13, 21.11.2020

В Украине самые высокие зарплаты получают сотрудники сферы информационные технологии. Так, больше 60 тыс. грн получают программисты Java, Python-программисты и С++ программисты.

Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Отметим, заработные платы у программистов зафиксированы в валюте. При этом украинские айтишники, несмотря на карантин, удаленно могут работать практически в любой компании мира. Поэтому работодателям приходится конкурировать с международными компаниями, повышая заработные платы.

ТОП высокооплачиваемых вакансий:

  • C ++ программист 62500 грн Программист Java 60000 грн

  • Python-программист 50000 грн

  • .Net-программист 50000 грн

  • Тим лид 50000 грн

  • Magento-программист 49000 грн

  • Full stack программист 41000 грн

  • IOS-программист 40500 грн

При этом средняя заработная плата в Киеве составляет всего 15 ты. грн, в Днепре и Одессе – 13 тыс., а в Харькове – 12 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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