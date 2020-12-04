В Минюсте пояснили, какую соцпомощь можно получить на самоизоляции

Официально трудоустроенные украинцы, пребывающие на самоизоляции из-за COVID-19, подтвержденного контакта с больным или после путешествия за границу, могут получить соцпомощь по временной нетрудоспособности.

Об этом на странице в Facebook рассказала пресс-служба Министерства юстиции. Отметим, это же касается лиц, которые находились в учреждениях здравоохранения.

В Минюсте пояснили, что застрахованным лицам оказывается помощь по временной нетрудоспособности в форме 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. При этом медики в таких случаях могут получить 100% средней зарплаты.

Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя, далее – Фондом социального страхования.

В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей.

В таком случае Фонд соцстрахования оплачивает такой листок, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Однако, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

"Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования Украины предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине", – сказано в сообщении.

Добавим, в августе 2020-го Фонда социального страхования отчитался, что украинцам на самоизоляции с начала пандемии уже выплатили 13 млн гривен.

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