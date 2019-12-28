Сам рушит экономику? Гончарук угодил в скандал из-за "борьбы с украинцами": как попался премьер

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предпочитает держать сбережения в иностранной валюте.

Это следует из декларации главы Кабмина, где он значится владельцем 84 тысячи долларов и еще 36 тысяч евро.

При этом недавно Гончарук выступил со скандальным заявлением, заявив, что украинцы держат деньги в иностранной валюте, что плохо влияет на экономику государства. Премьер сказал, что с такой тенденцией необходимо бороться и призвал доверять национальной валюте.

Гончарук выступил против сбережений украинцев в валюте Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$, в 2020 году гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

При этом курс доллара 28 декабря взлетел до 23,68 грн/$, тогда как еще в 20-х числах американскую валюту можно было купить менее чем за 23 грн.

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