С зарплат учителей заберут по две тысячи гривен: Кабмин нашел, на ком сэкономить миллиарды
В Украине Кабинет министров отменил повышение зарплат учителей с 1 января 2021-го (оно должно было составить более двух тысяч гривен). Такое решение приняли из-за нехватки средств в бюджете.
На зарплаты учителям средств не нашли, а Зеленский обещает раздать деньги "ФОПам"
Президент Владимир Зеленский анонсировал выплату по 8 тысяч гривен физлицам-предпринимателям, которые пострадали во время карантина. На это по подсчетам Офиса президента потратят 10 млрд грн, правда, если заплатить каждому, то сумма получится еще выше – более 14 млрд грн. На этом фоне физлиц-предпринимателей (т.н "ФОПов" хотят на время освободить от уплаты налогов).
А вот на учителей у власти денег нет. Пока миллиарды теряют из-за отсутствия учета реальных оборотов, еще миллиарды планируют раздать, учителям в очередной раз переносят повышение зарплат. Так, в Украине уже с 1 января 2021-го минимальный оклад для педагога должны были повысить как минимум до 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн). Такое решение принял сам Кабинет министров своим постановлением №822. Однако на днях это же решение отменил.
В результате минимальный оклад молодого учителя составляет всего лишь 4455 грн.
Дополнительные деньги могут получить за счет честного учета
Если в Украине введут кассовые аппараты и начнут учитывать реальные обороты физлиц-предпринимателей, это может стать источником пополнения бюджета страны. Внедрение кассовых регистраторов также предусмотрено и в Меморандуме о макроэкономической помощи со стороны ЕС. То есть, если мы нарушим эти нормы, Украина вообще рискует остаться без поддержки в виде кредитов, экономика еще больше уйдет в тень, а страна окажется на грани банкротства.
Вместе с тем, если мы научимся честно платить налоги, можем вовсе обойтись без кредитов. Вот несколько наглядных цифр:
объем теневого оборота в Украине составляет 846 млрд грн (!), говорится в исследовании компании Ernst&Young;
занижение оборотов физлиц-предпринимателей (т.н. ФОПов) ежегодно приводит к потери как минимум 2,5 млрд грн, согласно отчету CASE-Ukraine. Реальная же цифра может быть в разы выше;
44,8% ВВП Украины находится в тени, говорится в оценках МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.
Однако министр образования сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.
Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.
Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.