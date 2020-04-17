С украинцев требуют заплатить чужие долги: раскрыты схемы

С украинцев требуют вернуть чужие долги. Недобросовестные кредиторы рассылают сообщения и звонят с угрозами, мол, если вы не вернете долг или не повлияете на должника, то можете попасть под уголовную ответственность.

О том, как недобросовестные МФО выбивают чужие долги с украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

Требуют вернуть чужие долги и угрожают уголовной ответственностью

Микрофинансовые (МФО) организации выдают кредиты практически всем желающим, доходы не проверяют и при этом деньги могут получить даже безработные. "Быстрый кредит без залога и поручителей", – такую фразу можно встретить практически на любом сайте объявлений.

И хотя контакты родственников, коллег и подтверждения от поручителей МФО не просит, после того, как у должника накапливается просрочка, коллекторы находят не только родственников, но даже коллег и одноклассников своих клиентов.

После долг требуют вернуть не только у самого должника, но и у его окружения. К примеру, киевлянин Андрей несколько недель получал СМС от АлексКредит, в которых у него требовали вернуть долг его сестры. Причем в сообщениях говорится, что долг якобы есть у него, а не у его родственницы.

Более того, в сообщениях говорится, что если не помочь кредиторам, то ему грозит уголовная ответственность.

Также на номера телефонов присылают СМС-сообщения, из которых следуют, что долг есть не у того, кто брал деньги, а у их знакомых. Об этом OBOZREVATEL рассказала киевлянка Татьяна Петровна, которая стала жертвой коллекторов. Как оказалось, кредит оформляла ее коллега. Финансовая компания нашла номер киевлянки и начала требовать вернуть деньги вместо нее.

Каждый день коллекторы десятки раз звонят на номер Татьяны Петровны и требуют вернуть долг вместо ее коллеги. "Говорят, что она показывала мое пенсионное удостоверение, когда оформляла кредит. Но это невозможно", – рассказывает киевлянка.

Звонки коллекторов

Что интересно, звонки продолжились даже после того, как реальный должник вернул деньги.

Запугивать незаконно, а родственники и коллеги не должны платить

Как поясняет финансовый аналитик Владимир Мазуренко, который работал в кредитном отделе одного из крупных украинских банков, микрофинансовые организации, нарушая закон, давят не только на должников, но и на их окружение.

"Это распространенная практика. Звонят соседям, родственникам, коллегам. Даже одноклассников находят. Конечно, это вымогательство и нарушение закона. Я бы в такой ситуации предложил написать заявление в полицию и потребовать, чтобы факт внесли в Единый реестр досудебных расследований. Также нужно оставлять жалобу в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Сейчас они занимаются регулированием", – рассказывает Мазуренко.

Аферист Яндекс

Юрист Александр Плахотник также добавляет: никакой санкции за то, что вы "прикрываете" должника не может быть. Более того, уголовную ответственность могут понести сами кредиторы, если вымогают деньги с угрозами.

"Разумеется, с вам не могут требовать чужой долг, если вы не выступали поручителем. Это просто попытка запугать и надавить на кредитора, создать обстановку, при которой у него возникают сложности и легче вернуть долг, чем затягивать платежи", – рассказывает юрист.

Отметим, быстрые кредиты чаще всего выдают украинцам на сумму до 5-10 тысяч гривен и всего на месяц. Такие же условия предлагают и многие украинские банки. Но если во втором случае придется идти в финансовое учреждение еще и проходить верификацию (если уже есть долги, то кредитку могут не дать), то с "быстрыми кредитами" все куда проще.