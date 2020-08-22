С сентября медики в Украине будут получать доплаты в разных размерах, – Степанов

Мирослав Семенюк Личные финансы 10:51, 22.08.2020 Обновлено: 11:07, 22.08.2020

Ключевой составляющей медицинской реформы в Украине будет увеличение заработной платы медикам.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, с сентября начинается повышение зарплат – все медицинские работники будут получать доплаты в разных размерах, в зависимости от того, врач, медсестра или младший медперсонал.

"А уже с 2021 года существенное повышение заработной платы будем закладывать в соответствующее финансирование учреждений здравоохранения, которое происходит через Национальную службу здоровья Украины", – отметил он.

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