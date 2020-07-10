С начала года заробитчане перевели в Украину "двойной транш МВФ"

Украинские заробитчане в мае 2020 года перевели домой $805 млн. А с начала года сумма составила $4,5 млрд.

Об этом говорится в отчете Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину. Это более чем в два раза больше, чем получила Украина от МВФ в июне ($2,1 млрд).

Сколько работники перевели денег

Январь – $991 млн;

Февраль – $994 млн;

Март – $925 грн;

Апрель – $826 млн;

Май – $805 млн.

Объем переводов за пять месяцев оказался на 2,2% меньше, чем за этот же период 2019 года. Тогда в Украине перевели $4,64 млн. Сумма средств, переведенная через банки, в течение всех месяцев оставалась примерно на одном уровне. А вот объем средств, которые поступали через неформальные каналы ("в кошельке" или через знакомых), существенно снизился, начиная с марта. Это связано с карантинными ограничениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские заробитчане в период карантина с марта по июнь больше всего интересовались вакансиями от работодателей из Польши, Чехии и Германии.

В Украине агентствам по трудоустройству за рубежом запретят брать деньги с претендентов за поиск работы.