С карт украинцев массово крадут деньги с помощью банкоматов: как работают схемы

В Украине мошенники в 2019-м украли с карт 362 млн грн (в 1,5 раза выше, чем в 2018-м). Иногда для воровства достаточно, чтобы жертва воспользовалась банкоматом.

О том, как использование банкомата может опустошить карту, читайте в материале OBOZREVATEL.

Самый простой способ украсть наличку из банкомата – установить на окно выдачи средств кэш-треппинги. Это специальная клейкая лента, к которой прилипает часть купюр. За раз такое устройство, как рассказали в одном из украинских банков, может "задержать" до 1500 грн. Заметить такую ленту сложно, поэтому лучше после того, как банкомат выдал наличку, пересчитать ее перед камерой на банкомате.

Киберполиция

С помощью такого устройства украсть все деньги с карты не получится, поэтому кибепреступники придумали т.н. скимминги.

Это магнитная лента, которая устанавливается в разъем для банковской карты. Чаще всего в наборе с таким прибором идет панель с видеокамерой, направленной на клавиатуру, или же специальная накладка на клавиатуру банкомата. Скимминг копирует информацию с магнитной ленты банковской карты, а с помощью накладки или камеры преступники узнают пароль от нее. После этого они могут изготовить "двойник" настоящей банковской карты и снять с нее все средства уже в работающем банкомате.

Еще один способ, которым пользуются мошенники – устанавливают на клавиатуру специальную панель, которая запоминает набранный пин-код. А уже после крадут карту из кошелька или кармана украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

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