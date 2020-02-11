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11 февраля • обновлено в 17:14
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С Азарова снимут: стало известно о новом решении ЕС по санкциям

1.7т
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Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра Эдуарда Ставицкого уберут из санкционного списка Евросоюза.

В ЕС уже достигнуто согласие об этом, сообщил в своем Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк во вторник, 11 февраля. А вот санкции для беглого президента Виктора Януковича и его сына Александра продлят.

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"Существует согласие об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке на 6 месяцев. 9 других (фигурантов списка, - Ред.), в том числе его отец (Виктор Янукович, - Ред) останется в списке на 12 месяцев. Эта информация должна быть подтверждена на следующей неделе", – написал Йозвяк.

Санкции для "семьи Януковича"

Санкции для "семьи Януковича"

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против украинских чиновников
Персоны
Виктор Янукович Александр Янукович Эдуард Ставицкий Николай Азаров
Место
Украина
Тег
санкции
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Сейчас Украина вступит в ЕС и повертает всё назад
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