С Азарова снимут: стало известно о новом решении ЕС по санкциям

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра Эдуарда Ставицкого уберут из санкционного списка Евросоюза.

В ЕС уже достигнуто согласие об этом, сообщил в своем Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк во вторник, 11 февраля. А вот санкции для беглого президента Виктора Януковича и его сына Александра продлят.

"Существует согласие об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке на 6 месяцев. 9 других (фигурантов списка, - Ред.), в том числе его отец (Виктор Янукович, - Ред) останется в списке на 12 месяцев. Эта информация должна быть подтверждена на следующей неделе", – написал Йозвяк.

there is agreement to remove the former PM of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi from the EU sanctions list. Oleksandr Yanukovych will remain on the list for 6 months. 9 others, incl. his father, for 12 months. should be confirmed next week. #Russia