Кто в Украине может заработать от 20 тысяч гривен без опыта: раскрыты секреты

В Украине без опыта и особых навыков можно заработать от 20 тыс. грн. Эксперты поясняют, такие вакансии не редкость, при этом даже без особых навыков важно иметь как минимум хорошее физическое состояние или приятную внешность.

О том, сколько можно зарабатывать без опыта работы, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Где можно заработать

Без опыта работы и особенных навыков, вероятнее всего, предложат зарплату около 13-15 тыс. грн. Однако в отдельных ситуациях можно зарабатывать и больше 20 тыс. грн. Как рассказывает OBOZREVATEL HR-эксперт Александр Белоус, такие предложения встречаются чаще всего в крупных компаниях в сфере обслуживания или строительства.

"Для Киева 20 тысяч гривен без опыта работы – реальный размер оплаты труда для мужчины с хорошими физическими данными, который быстро освоит новые навыки. Это может быть монтаж подвесных потолков, ремонты. Если говорить о женщинах, то легче всего устроиться на такую зарплату в сфере обслуживания, имея приятную внешность, аккуратность", – рассказывает Белоус.

К примеру, на крупных кадровых порталах зарплату около 20 тысяч предлагают "специалисту по обеспечению чистоты" (уборщица) в сети элитных винных магазинов, официантам в элитном клубе, монтажнику в рабочей бригаде.

От 20 тысяч гривен может зарабатывать уборщица Кадровый портал

Официанты в клубах могут зарабатывать до 35 тысяч Кадровый портал

Монтажники могут рассчитывать на достойную зарплату Кадровый портал

Определить среднюю зарплату для работника без опыта и умений – сложно. Ведь это зависит от сферы деятельности. Но один из сайтов по поиску работы дает общую статистику по вакансиям, где не нужен опыт. По их данным, средняя оплата для сотрудников-новичков – 12 000 гривен.

В то же время можно заработать и больше ставки. Например, в заведениях питания есть еще чаевые, которые позволяют получить больше, или процент от прибыли. Часто проценты так же предлагают и продавцам-консультантам в магазинах. Работодатели, которых мы обзвонили в этих сферах, предлагали 13-15 тыс. Заработать с чаевыми можно и 20 тыс. Но усилий придется приложить немало, смены на таких вакансиях могут длиться 11-12 часов. И получать больше, скорее всего, вы будете не сразу, а когда наберетесь опыта и знаний.

"Вакансий, где не нужно вообще ничего уметь делать, не существует, – уверяет OBOZREVATEL карьерный консультант Ульяна Ходоровская. В любом случае нужно обладать определенными навыками.

Охота за кадрами: как украинцев переманивают на работу и что делать, чтобы получать больше

Несмотря на растущий уровень безработицы, работодатели, как и прежде, жалуются на кадровый голод. Украинский рынок труда адаптируется к мировым реалиям: сейчас, чтобы завлечь сотрудника, придется использовать весь арсенал.

"Только зарплата – мало. В первую очередь нужно вовлечь человека в переговоры. Главное, чтобы сразу не было отказа. Тут есть простая инструкция: похвалить, признать достижения соискателя, обязательно, даже если сами зовете, выпросить его резюме. Это второй этап, когда человек понимает, что не все так здорово, как могло быть. Третий этап – провести контрольное собеседование с вышестоящим руководителем", – рассказывает Белоус.

Если вы все-таки решили остаться, то в период, когда вас переманивают, можно получить более выгодные условия на той работе, где вы находитесь сейчас. Просьба о пересмотре размера заработной платы – обычная практика, которой украинцы пользуются крайне редко. Кто-то боится отказа, другие же – заявляют о том, что хотят повышения, только уже после того, как нашли себе другое, более высокооплачиваемое рабочее место.

Главное в таких просьбах – не рассказывать боссу о том, что у вас сложные жизненные обстоятельства или не хватает денег на коммуналку. Лучшая формулировка: "Что мне сделать, чтобы зарабатывать на 20% больше" или "я хочу зарабатывать на 20% больше, есть ли у меня такая возможность?". Есть две главные цели такой просьбы. Первая – дать понять, что вы хотите зарабатывать больше и готовы работать эффективнее. Вторая – обозначить, что текущая сумма вас больше не устраивает.

"У меня была такая ситуация, когда два человека из одного отдела выполняли одну и ту же работу. Один решил просить прибавку и предложил второму пойти вместе с ним к руководителю. Тот отказался. В результате один получил прибавку, а второй остался ни с чем. После этого идти к руководителю было уже неловко: будет выглядеть так, будто пришел только из-за того, что кому-то повысили. И так получилось, что должность одна и та же, а зарплаты – разные", – рассказывает HR-эксперт Александр Белоус.