Украинцев ждут сложные времена: директора идут на работу в салоны, а в Кабмине обещают вакансии на стройках

В Украине уровень безработицы в 2020-м может достигнуть рекордных за последние годы 9,4%, прогнозируют в Кабмине. Половина безработных, согласно данным статистики, это соискатели с высшим образованием и в возрасте от 40 лет.

Кабмин разработал для них программу поддержки и обещает в ближайшие месяцы создать полмиллиона рабочих мест. Загвоздка только в том, что работать придется на стройках и с метлами на улицах, а заработная плата составит всего 6-8 тысяч.

HR-эксперты поясняют: ситуация на рынке труда действительно сложная. Обстоятельства вынуждают директоров предприятия идти на работу простыми администраторами, а число вакансий упала на 50%.

О том, что происходит на рынке труда, кто остается без работы и когда ситуация улучшится – читайте в материале OBOZREVATEL.

Количество вакансий сократилось в два раза: кто остался без работы

За время карантина количество вакансий в Украине сократилось в два раза, отмечает HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. Правда, специалист при этом добавляет: в апреле и до карантина наблюдался сезонный спад, кроме того, некоторые вакансии открывались "на будущее". Например, предприятие планировало расширяться летом, а уже в апреле-мае подбирало персонал. Карантин внес свои правки, расширение отсрочили, а вакансии сняли. Есть еще одна причина: некоторые работодатели экономят и снимают вакансии на платных ресурсах, размещая бесплатные объявления.

Но, несмотря на все "сопутствующие" причины, главный фактор – закрытие части предприятий и ограничение работы. Туризм, сфера гостеприимства, розничная торговля в крупных торговых центрах, транспорт – везде из-за карантина кардинально уменьшилось число вакансий, а где-то вообще перестали набирать сотрудников.

И все они оказались на рынке труда. Ситуация хоть и медленно, но улучшается, добавляет Пашкина. "По чуть-чуть восстанавливается сфера красоты, открываются магазины, есть варианты, что сфера гостеприимства начнет открываться. Есть большая проблема с транспортом. Последнее время работодатели начали указывать в вакансиях, что на время карантина готовы мириться с удаленной работой. Соискатели обращают внимание и на то, как добираться к работе без больших потерь", – говорит Пашкина.

Рекордный рост инфляции отмечают и в Кабмине. Вот несколько важных цифр о ситуации с безработицей в Украине (данные, озвученные на заседании Кабмина):

более 180 тыс. потеряли работу во время карантина;

больше всего безработных в торговле, ремонте, сельском хозяйстве;

49% безработных имеют высшее образование;

средний уровень помощи безработным – около 1800 грн;

42% безработных – старше 40 лет.

Пашкина уверена: как только границы откроются, часть украинцев уедет на заработки в страны ЕС. Украинские работодатели традиционно в период кризиса размер зарплат снижают, а вот европейские коллеги на такой шаг, скорее всего, не пойдут – им нужны сезонные рабочие из Украины.

Легче всего найти работу специалистам в таких сферах: IT, производство, оптовая и розничная торговля. Так, предприятия, которые связаны с производством, искали:

упаковщиков;

водителей погрузочных машин;

токарей;

сборщиков;

швей.

Компании из сферы оптовой и розничной торговли публиковали вакансии по работе:

менеджером по продажам;

бухгалтером;

продавцом-консультантом;

охранником;

кассиром.

IT-компании в апреле искали специалистов на позиции:

Junior Flutter (JavaScript) developer;

DevOps Engineer;

Android/iOS Flutter Dart Developer;

Java Developer;

Middle .NET Developer.

При этом, несмотря на большое количество вакансий в указанных сферах, аналитики также отмечают значительное падение активности в производстве и ритейле. Меньше всего сейчас востребованы специалисты сферы HR (управление персоналом – сокращение вакансий на 45%) и Образование – сокращение вакансий на 35%.

Если говорить об активности соискателей работы, то в апреле она снизилась на 3% по сравнению с мартом. Больше всего откликов от кандидатов получили такие профессии, как: водитель, курьер, продавец, уборщица и охранник.

Рабочие места создают, но с зарплатой в 6-8 тысяч

В ближайшие недели создадут около 500 тыс. рабочих мест, в том числе для тех, кто остался без заработка из-за карантина и кризиса. Несмотря на то, что 49% всех безработных имеют высшее образование, вакансии откроют в первую очередь для строителей и дворников.

Соответствующий план презентовал на заседании Кабмина 13 мая министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. "Эта работа уже идет, некоторые рабочие места уже создаются. За один день 500 тыс. рабочих мест не появятся... Согласно методологии Международной организации труда, уровень безработицы увеличится с 8,2 до 9,4% в 2020 году", – заявил министр.

В каких отраслях создадут рабочие места:

строительство дорог и транспортные инфраструктуры (154 тысяч);

благоустройство (более 150 тыс. рабочих мест), это те рабочие места, где можно пересидеть кризис (дворники и т.п);

сельское хозяйство (85 тыс. рабочих мест)

микро- и мелкие предприятия (физлица-предприниматели);

Государственная служба чрезвычайной ситуации;

и другие.

Важно отметить, что, по подсчетам Кабмина, зарплата на этих вакансиях будет колебаться от 6 до 8 тысяч грн. При этом большинство украинцев имеют высшее образование. "Поддержка по безработицы направлена на то, чтобы сохранить рабочие места. Но предприниматели говорят, что людей уже уволили. Мы внесем изменения, чтобы люди могли вернуть людей на работу", – заявил Петрашко.

Далеко не все украинцы готовы идти на такие зарплаты, рассказывает HR-эксперт Марина Солобко. В Киеве при средней зарплате в 17,9 тыс. грн желающих работать на такую оплату будет немного, уверена она.

"Если в регионах зарплата в 8 тысяч гривен может считаться достойной, то в Киеве на такую заработную плату желающих будет найти сложно даже в кризис. Если есть желание, работу, конечно, можно найти и даже в карантин. Но нужно готовиться к тому, что сложные времена будут еще долго", – рассказывает Солобко.

"Ко мне администраторами просятся бывшие директора ресторанов"

Карантин в Украине ослабили, но общественный транспорт запустили далеко не во всех городах. В Киеве ресторанам и кафе разрешили работать на летних площадках, но добраться к заведениям можно только по пробкам на личном транспорте или такси. Наземный транспорт работает по пропускам, а метро закрыто.

Даже когда карантин отменят окончательно, далеко не все заведения общественного питания смогут открыться. Владелица небольшого салона красоты в одном из спальных районов Киева Ксения рассказывает: с 12 мая они открылись для клиентов, сейчас от желающих освежить прическу отбоя нет. Решили нанять на работу еще одного администратора и расширить часы работы.

"Разместила вакансию и очень удивилась. Звонят девочки с опытом работы директором ресторана, хостес, официантки, студенты. Просто отбоя нет. Даже сложно было представить, что администратором, который принимает звонки и делает запись, ко мне будут проситься директора ресторанов", – рассказывает Ксения.

Туризм, сфера гостеприимства, промышленность и еще десятки сфер будут испытывать трудности еще как минимум до конца года, уверена Солобко.