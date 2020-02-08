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8 февраля • обновлено в 23:27
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У Рябошапки нашелся дом во Франции: он оправдался

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что для покупки дома во Франции взял кредит на 440 тысяч евро, который до сих пор выплачивает.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает "Укринформ". Согласно декларации генпрокурора, жилплощадь во Франции с 2016 года принадлежит его супруге, Олесе Бартовщук.

Четыре года назад она приобрела дом площадью 154 квадратов, а также земельный участок площадью 440 квадратов. Дом и земля расположены в городке Ла-Ванзено, неподалеку от Страсбурга.

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Руслан Рябошапка купил в кредит дом во Франции

Руслан Рябошапка купил в кредит дом во Франции

Коллаж

Стоимость недвижимости около 444 тысяч евро, как указано в декларации. Прокурор подчеркнул, что указал в документах кредитные обязательства.

"Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. Этой ситуацией манипулируют, потому что до сих пор мы должны 400 с лишним тысяч евро по этому кредиту. Ми продолжаем ежемесячно их выплачивать. Кредит не закрыт", – заявил Рябошапка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Руслан Рябошапка заявил, что факты прослушки чиновников в Украине свидетельствуют о неконтролируемой ситуации, которая может затронуть всех, вплоть до президента Владимира Зеленского.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Дома политиков
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
кредит Офис генерального прокурора Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А вот интересно, где он взял кредит? Во Франции что ли, как гражданин какого государства? А если УМУДРИЛСЯ в Украине, то какую сумму процентов он платит и насколько эта сумма выше его зарплаты? При годовой ставке 7-10% от 2300 до 3300 евро, или от от 60 000 до 90 000 грн ежемесячно! Это только проценты, а нужно выплачивать и тело кредита! Голодает, наверное, бедняга! Собаку не продает, случайно?
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Де брали кредит? 1. В Україні не дають кредити на придбання нерухомості за кордоном. 2. Дуже сумнівно, що неризидент отримає кредит у Франції. Якщо отримали кредит, тоді прокурор чи його дружина мають громодянство Франції.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Подкинули? Не?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Скажет, что это "нога Кремля", оставившая российский след. Свидомые схавают. Х...хлы они такие х...хлы. Даже спустя шесть лет не хотят самим себе признаться, что их на... бали!
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