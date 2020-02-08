У Рябошапки нашелся дом во Франции: он оправдался

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что для покупки дома во Франции взял кредит на 440 тысяч евро, который до сих пор выплачивает.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает "Укринформ". Согласно декларации генпрокурора, жилплощадь во Франции с 2016 года принадлежит его супруге, Олесе Бартовщук.

Четыре года назад она приобрела дом площадью 154 квадратов, а также земельный участок площадью 440 квадратов. Дом и земля расположены в городке Ла-Ванзено, неподалеку от Страсбурга.

Руслан Рябошапка купил в кредит дом во Франции Коллаж

Стоимость недвижимости около 444 тысяч евро, как указано в декларации. Прокурор подчеркнул, что указал в документах кредитные обязательства.

"Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. Этой ситуацией манипулируют, потому что до сих пор мы должны 400 с лишним тысяч евро по этому кредиту. Ми продолжаем ежемесячно их выплачивать. Кредит не закрыт", – заявил Рябошапка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Руслан Рябошапка заявил, что факты прослушки чиновников в Украине свидетельствуют о неконтролируемой ситуации, которая может затронуть всех, вплоть до президента Владимира Зеленского.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!